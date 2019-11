Astrid & Irene: the time is now

Wakker worden. We hebben er altijd een beetje moeite mee in de winter. Als het onder het dekbed zo lekker warm is, huisgenoten zich nog eens omdraaien en de donkerte buiten tegen ons lijkt te roepen: ‘Doe het niet, blijf lekker in bed.’ Op zulke dagen vragen we ons weer af of er binnenkort echt geen onderzoek verschijnt met het onomstotelijke bewijs dat de komst van de elektriciteit een domme move is geweest. Vroeger stonden we gewoon op als het licht werd en dat is echt veel beter voor, nou ja, alles in je hoofd eigenlijk.

Maar er is nóg een manier van ontwaken en daar zijn we ineens best goed in. Er is namelijk iets aan de hand in de wereld: er is een nieuw soort activisme aan het ontstaan. We worden met z’n allen wakker uit een jarenlange het-komt-wel-goed-slaap en maken ons weer druk om dingen. Eerlijk gezegd vonden wij het heel lang een beetje gesneden koek.

Na onze puberjaren, waarin we deelnamen aan antikernwapendemonstraties en brieven schreven voor Amnesty, vonden we het wel lekker rustig in de jaren negentig en nul. We hielden ons voor dat het de goede kant op ging met de wereld en waren vooral met onszelf bezig. Soms ook noodgedwongen, want we hadden het druk met kinderen, banen en onszelf. De ellende in de wereld? Iemand zou het vast regelen.

Maar het afgelopen jaar is er wat veranderd. En masse kijken we niet meer weg, en ook wij willen niet meer onder het dekbed blijven. Onze Instagram-tijdlijn heeft ons misschien wel wakker geschud: Van #bodypositivity, #metoo en #selfcare tot #reproductiverights, #thetimeisnow en #climatchange. We gingen ons afvragen wat we zélf konden doen om het verschil te maken, en deden het op de Flow-­manier – in kleine stapjes. In onze omgeving, op ons werk, in ons blad.

Gaandeweg viel het ons op dat we wel heel vaak alleen maar witte mensen lieten zien op foto’s en in illustraties in Flow, en daar hebben we verandering in gebracht. We ­gingen ook meer aandacht besteden aan mensen die goede dingen doen voor het milieu, en die je kunnen inspireren. Irene stuurde een brief naar de Volkskrant – het werd de brief van de dag – omdat ze zich zorgen maakte over de verworven vrouwenrechten rondom abortus en zelfbeschikkingsrecht van vrouwen die onder druk staan.

Astrid zit in een werkgroep die op zoek gaat naar duurzamere manieren van printen en het verpakken van tijd­schriften, en alles wat je verder op het werk kunt doen voor het milieu. En thuis geven onze pubers, die misschien nog wel eerder wakker werden dan wij met initiatieven als scholierenklimaatstakingen, ons een extra zetje in de goede richting.

Er is een mooie term voor alles wat we voelen en wat er gebeurt in de wereld: woke. Annemiek Leclaire schreef er een prachtig openings­verhaal over. En schrijver/theatermaker Marjolijn van Heemstra vertelt hoe astronauten haar inspireerden om beter voor onze planeet te zorgen. Op die manier is wakker worden wél fijn. Laten we gaan voor een woke 2020, vol kleine stapjes. Want samen zetten we dan grote stappen, voor al die jaren die nog gaan komen.

Fotografie Danique van Kesteren