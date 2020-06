Astrid & Irene: ‘Waarom doen we het eigenlijk, die vakantie?’

Het lijkt altijd alsof vakantie niet het echte leven is. Alles is anders. Je hoeft niet te werken, je hebt geen verplichtingen, je dagelijks leven krijgt een andere invulling en – niet te onderschatten – je slaapt vaak in een ander bed.

Maar misschien ben je op vakantie wel echter dan ooit. Want vaak doe je dingen waar je écht blij van wordt. Kom je in nieuwe situaties die je aan het denken zetten, of heel erg confronterend zijn. Je kunt meestal niet teruggrijpen op gewoontes en moet vaker improviseren. En soms heb je te maken met teleurstellingen. Als er dus iets is wat je tegenkomt op vakantie, dan is het jezelf.

Lang was vakantie voor Irene een woord dat lichte paniek opriep. Als single ouder een goede mix vinden tussen leuk voor de kinderen en zelf bijtanken, viel niet mee. Misschien wil je dan nog meer dan anders dat het lukt, zo’n vakantie. Soms zit je jezelf in de weg omdat je verwachtingen zo hoog zijn (daar wil Astrid nog weleens een handje van hebben).

Dan moet je jezelf streng toespreken als je chagrijnig in het net niet geslaagde B&B zit op een regenachtig Iers eiland, met snurkende buren. En soms heb je iets op te lossen omdat je niemand hebt met wie je op vakantie kunt gaan, of kom je erachter dat je er eigenlijk helemaal niet van houdt, van op reis gaan. Herkenbaar, dat vakantie niet altijd dat halleluja-gevoel oproept? Een lekker dikke huilbui op vakantie… wij weten er alles van.

Waarom doen we het dan toch, steeds maar weer? Misschien wel omdat het je altijd iets oplevert, die dagen en weken uit je dagelijkse ritme. En daarom hangen we aan ieders lippen als het gaat om hun vakantieverhalen. Want hoe dan ook: je maakt elke keer weer nieuwe en waardevolle herinneringen – óók als een vakantie niet helemaal werd wat je hoopte.

Hoe kort, lang, ver weg of dichtbij je vakantie ook is: we wensen je een vakantie die je een stapje dichter bij jezelf brengt.

Irene over haar vakanties

“Als single mam vond ik de vakanties vroeger weleens ingewikkeld, maar inmiddels zijn ze uitgegroeid tot momenten die ik zó enorm koester. Er gebeurt niets bijzonders, maar we zijn met z’n drieën. Afgelopen zomer op Zakynthos leerde ik opnieuw hoe waardevol die momenten zijn: pubers die samen lol maken, gesprekjes waar we in de drukte van daily life niet aan toekomen en dagen zonder plannen… Mooier wordt het niet.”

Astrid over haar vakanties

“Voor mij is vakantie: simpel leven en vrijheid, en een beetje avontuurlijk mag ook. Ik neem dus zo weinig mogelijk mee, liefst alleen een rugzakje. Het is een soort van sport geworden om heel compact in te pakken. En ik hou van rondtrekken, met als bijkomend voordeel dat het niemand opvalt dat je steeds dezelfde kleren aanhebt.

Tweede vakantie-inzicht: alleen op vakantie is ook is soms ook heel fijn. Op Vlieland heb ik een heel fijn huisje ontdekt, waar ik nu twee keer per jaar naartoe ga voor een paar dagen. Lezen, wandelen en een beetje niksen. Derde inzicht: ik kan wél tegen de hitte, terwijl ik altijd dacht dat het niet zo was. De foto hiernaast is van een paar jaar geleden in Griekenland: wat een fijne vakantieplek trouwens.”

Voor ons nieuwe Flow vakantieboek vroegen we Flow-schrijvers: welke vakantie vergeet je nooit meer, en wat heb je – als je nu terugkijkt – van die vakantie geleerd? Je leest al hun mooie, grappige, inzichtelijke, verdrietige en leerzame vakantieverhalen in deze special.

Dit vakantieboek is pre-corona gemaakt

P.s. We maken Flow altijd een tijdje vooruit. Toen we dit nummer al hadden gemaakt, kwam de wereld tot stilstand door het coronavirus. We hadden op dat moment nog geen idee wat de situatie in de wereld zou zijn op het moment dat je het zou lezen. Maar wat blijkt: alle verhalen geven (misschien júist nu) inspiratie voor een nieuwe tijd.

Fotografie Danique van Kesteren