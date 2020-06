Astrid: “Ontspullen gaat over hoe je je leven wil inrichten”

Creative director Astrid van der Hulst verlangde naar een simpeler leven, en kwam erachter dat ontspullen geen strenge toestand is.

“Bij Flow houden we eigenlijk best veel van spullen, en onze huizen zijn verre van leeg. Dus nooit gedacht dat wij (wij!) een gids over ontspullen zouden gaan maken. Maar dat hebben we wel gedaan. En dat kwam omdat al die spullen in ons huis opeens niet meer zo logisch leken. Irene, die jaren allerlei vintage markten afstruinde, ruimde haar huis rigoureus op en nam afscheid van blikjes, borduurwerkjes en oude boeken. En ik schreef een blog over ontspullen.

Het begon ermee dat ik begon te verlangen naar een simpeler leven, maar gaandeweg werd ik me ook steeds meer bewust van de impact op de wereld om alles te produceren wat ik dacht nodig te hebben. Daarnaast werd me duidelijk dat geld uitgeven aan leuke dingen doen, veel meer oplevert dan geld uitgeven aan spullen: namelijk een herinnering die niemand je meer kan afpakken.

Ontspullen is geen strenge toestand. Vaak heb je heel goede redenen om iets lekker te houden. Dan moet je dat ook vooral doen. Ontspullen gaat over hoe je je leven wilt inrichten, en waar je je tijd in wilt stoppen. Daarom heet deze gids, die we samen met Workman Publishing in New York maakten, ook ‘Keep what you love’. Met prachtige illustraties van Lotte Dirks (ze tekende voorwerpen waarbij je steeds de keuze hebt: houden of wegdoen?) en praktische tips over ontspullen en opruimen.”

