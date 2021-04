Duurzaam overnachten: B&B Kupershof bij de Veluwe

Slapen vlakbij de Veluwe en ontbijten in een royale tuin met boomgaard. Het kan bij B&B Kupershof in het dorp Epe.

Op dit bijzondere adresje vind niet alleen een boomgaard in de tuin, er is ook een moestuin vol met verse groenten en kruiden en de kippen die er rondscharrelen zorgen ook voor een eitje iedere dag. De B&B bevindt zich in het tuinhuis dat grenst aan de woonboerderij van de eigenaars. Zij kunnen je vertellen wat er allemaal te doen is in de omgeving en waar je op de Veluwe bijvoorbeeld de grootste kans hebt om wilde zwijnen of edelherten te spotten in de avonduren.

Wat dit adresje vooral bijzonder maakt, is dat het gebouwd is met 80 procent hergebruikte bouwmaterialen. De eigen elektriciteit wordt opgewekt door de zonnepanelen en de doucheruimte heeft een eigen, elektrische verwarming. Het is dus niet alleen een fijne plek om te overnachten, je maakt ook nog eens een duurzame keuze.

