Ben jij een gever of een nemer?

Af en toe stilstaan bij de rol die je inneemt, kan verhelderend zijn. Ben jij bijvoorbeeld een gever of een nemer? En wat levert het je op om die rollen eens om te draaien?

Vaak weet je het wel van jezelf, in welke groep je zou vallen. Je bent iemand die als vanzelf rekening houdt met anderen, zich naar hen voegt en zich voor hen inzet. Of je vaart vooral je eigen koers en gaat er min of meer van uit dat mensen rekening met jou houden en dingen voor je doen. Gever of nemer zijn lijkt bovendien sterk samen te vallen met andere persoonlijkheidskenmerken: waar een gever eerder een introvert persoon is die de tijd neemt om details te bestuderen, is een nemer vaker een extravert die in al zijn enthousiasme overal overheen walst.

En vanuit de ander gezien: waar gevers verwelkomd worden omdat ze iedereen blij maken, vinden we nemers aantrekkelijk omdat het charismatische figuren zijn die weten wat ze willen. We houden dus zowel van gevers als nemers, én we houden elkaar als het goed is mooi in balans. Totdat een goede vriendin die altijd bij jou komt uithuilen op dat ene moment waarop jij iets nodig hebt, niet voor jou klaar staat (ook al heeft ze blijkbaar wel tijd om een grappige foto op Instagram te posten). Dan voelt het opeens scheef en oneerlijk. Grote kans dat je vanaf dat moment, bewust of onbewust, de ‘score’ gaat bijhouden.

Lees ook: Het goede nieuws van Karin Sitalsing

Gehoord en gezien

Niet zo gek, want de behoefte dat iemand rekening met je houdt, gaat vaak over iets fundamentelers, legt psycholoog en relatietherapeut Susanne Donders uit: dat je gehoord en gezien wordt als mens, dat je belangrijk gevonden wordt door de ander.

“Dat hoort bij onze meest basale emotionele behoeften. We willen dat de mensen die er voor ons toe doen, ervoor zorgen dat we ons geliefd en begrepen voelen. Dan voelen we ons het gelukkigst in een belangrijke vriendschap of liefdesrelatie. Maar als iemand niet doorheeft waar jij behoefte aan hebt, gebeurt het tegenovergestelde; op zulke momenten voel je je volkomen alleen en ongewenst.”

Een relatie gaat vaak scheeflopen wanneer iemand niet voldoende laat weten wat hij of zij nodig heeft, legt Donders uit. Dat geldt in een romantische relatie, maar ook voor familie en vrienden. Juist omdat iedereen verschillend is, is het belangrijk verwachtingen uit te spreken en geen aannames te doen.

Misschien wil jij een vriendin uit eten nemen om haar te ontlasten, maar wil zij juist graag dat je waardeert dat zij lekker voor je wil koken, ook al heeft ze het druk. Susanne Donders: “Dat geven en nemen dus volstrekt subjectief is, maakt het extra ingewikkeld. We zijn gewoon heel verschillend. Waar de een iets als een barmhartige daad bedoelt, is het niet gezegd dat de ander dat ook zo ervaart. En dat jij jezelf als een echte gever beschouwt, betekent nog niet dat anderen dat ook zo zien.”

Het complete verhaal over geven en nemen vind je in Flow 6.

Tekst Hedwig Wiebes Fotografie Krista Mangulsone/Unsplash.com

Kijk hier voor alle actuele aanbiedingen en kortingscodes in de webshop.