Bente past op huizen in Engeland

Passen op huizen van over heel de wereld, het kan via de website Trustedhousesitters.com. Zo reisde Flow’s online editor Bente van de Wouw af naar twee verschillende huizen in Engeland. Een in Oxford en een op het Engelse platteland.

“Een luxe boomhut in Schotland, een Zwitserse geitenboerderij, een enorme villa met zwembad in Frankrijk of een appartement in hartje New York. Toen ik op de site voor housesitters keek, was ik verbaasd wat er allemaal mogelijk is. Gelukkig stonden er ook gewone rijtjeshuizen tussen, dat leek me goed genoeg als mijn eerste oppashuis. Ik wilde een weekje weg – alleen.

Mijn relatie was uit en ik had net een terugval na een burn-out achter de rug, waardoor ik tijdelijk minder kon werken en financieel wat krap zat. Zo kwam ik bij de huizenoppas-site terecht. Het eerste huis dat ik op het oog had, ging aan mijn neus voorbij. Nog acht anderen waren geïnteresseerd en dan maak je weinig kans als je nog geen reviews hebt. Daarna vond ik een groot vrijstaand huis in dezelfde buurt.”

Lees ook: Kerkorgel ervaren in de Oude Kerk in Amsterdam

“Een berichtje, een Skype-gesprek en toen was het al geregeld: ik zou op de katten passen van een wat ouder echtpaar. Vanaf het eerste moment voelde het goed: ik werd hartelijk ontvangen, mijn schoenen gingen op de mat en er stonden pantoffels voor me klaar. De eigenaren vertrokken pas de dag erna. Dat was heel fijn, zo konden ze alles nog even uitleggen. En bovendien bleken we gemeenschappelijke interesses te hebben, mindfulness bijvoorbeeld, waardoor we goede gesprekken hadden.

’s Ochtends zwaaide ik ze uit en bleef ik alleen achter met twee katten. Ineens was het erg leeg, en ook wel gek om verantwoordelijk te zijn voor een vreemd huis. Toch voelde ik me niet eenzaam die week: de buren kwamen af en toe kletsen, ik maakte een praatje met wat dorpsbewoners en een vriendin van de eigenares nam me mee naar de bioscoop. Dat is het leuke van dit concept: doordat je in een gewoon huis zit, leef je meer als een local dan als een toerist.”

In Flow 3 lees je nog meer verhalen over bijzondere vakanties.

Bente schreef ook columns tijdens haar oppasavontuur.

Tekst Anneke Bots Fotografie Paul Hanaoka/Unsplash.com