Beter luisteren met deep listening: zo begin je ermee

Soms voer je een gesprek met iemand en ineens denk je: wat vertel ik deze persoon eigenlijk allemaal? Iets in de ander nodigt je uit om helemaal uit de doeken te doen wat er op je hart ligt. Zo gaat het ook bij deep listening. Het helpt bij beter luisteren.

Deep listening is een luistermethode die gebaseerd is op kennis uit de psychotherapie, neurowetenschappen en het boeddhisme. De luisteraar die in deze methode getraind is, geeft de ander bewust alle ruimte om te kunnen verwoorden wat er op dat moment in hoofd en hart speelt. “Deep listening is een hoge kwaliteit van beter luisteren waarin je zowel afgestemd bent op de ander als op jezelf,” zegt deep listening-trainer Carel Braak. “Het vereist de tijdelijke opschorting van het oordeel en de bereidheid om nieuwe informatie te ontvangen, ook als die onaangenaam is. Daardoor ontstaat een veilige ruimte waarbinnen de spreker vrijuit, zonder oordelen of verwachtingen, kan onderzoeken en verwoorden wat aanwezig is.

Beter luisteren: zo begin je

Neem voor het gesprek de tijd om aandacht naar je lichaam te brengen. Gebruik daarvoor de methode die bij jou past, bijvoorbeeld door even je aandacht op je voeten of handen te richten. Volg je ademhaling een paar keer, ontspan en laat – voor zover mogelijk – concrete verwachtingen over het gesprek en je ‘agenda’ los. Vraag je af met welke intentie je het gesprek in gaat: wil je zelf graag iets kwijt, wil je van de ander over een bepaald onderwerp horen? Of wil je de ander, bijvoorbeeld je kind, de ruimte geven om te vertellen wat er in hem opkomt? Koester de stiltes. We zijn geneigd om als het gesprek stilvalt, meteen met een vraag of een opmerking te komen. Maar soms gaat een gesprek juist dieper als er stiltes en adempauzes vallen. Breng tijdens het gesprek regelmatig de aandacht terug bij jezelf.

Een verhaal over deep listening vind je in Flow 1.

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash.com