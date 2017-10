Anna’s bloemenwinkel

Grappig, hoe de Engelse Anna Porter wereldwijd fans kreeg voor haar natuurboeketten. ‘Ik heb veel te danken aan Instagram.’ In Flow 2 vertelt ze hoe haar bloemenwinkeltje de wereld veroverde. Hieronder lees je een fragment.

“Tot ik een baantje kreeg aangeboden bij een bloemisterij hier in Sheffield, had ik er nog geen seconde in mijn leven over gedacht om iets met bloemen te gaan doen,” vertelt Anna. “Ik was net klaar met de kunstacademie en zocht werk. Letterlijk vanaf het moment dat ik begon, wist ik: dit is het! Puur geluk, zo voelt het nog steeds. De bloemist was een geweldige man, die me het vak heeft geleerd en me aanmoedigde om vooral mijn eigen stijl te vinden. Hoewel ik veel vrijheid kreeg, voelde ik toch steeds meer frustratie dat ik niet écht de boeketten kon maken die ik voor me zag. Mijn ideeën werden letterlijk te wild. Ook voor de tweede bloemenwinkel waar ik ging werken. Na vier jaar werd het tijd om voor mezelf te beginnen en in 2008 opende ik mijn eigen zaak, Swallows & Damsons. Aan mijn opleiding tot beeldend kunstenaar heb ik achteraf veel gehad. Wat ik er leerde over esthetiek, kleur en vorm kan ik ook toepassen op bloemen. En ik leerde er de Nederlandse bloemstillevens uit de gouden eeuw kennen, van schilders als Judith Leyster en Rachel Ruysch. Die donkere en zwaarmoedige schoonheid van hun schilderijen, dat is absoluut een inspiratiebron. Bloemschikken is voor mij eigenlijk gewoon schilderen met een ander materiaal dan verf. Levend en vergankelijk. Juist het verwelken, daar ben ik dol op. Ik laat mijn bloemen altijd nog een paar dagen staan als anderen ze allang zouden weggooien.”

Tekst: Chris Muyres Fotografie: India Hobson