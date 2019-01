Boekbinden: hoe doe je dat?

In Flow 1 schreven we over de Schotse boekbinder Rachel Hazell. Dat lijkt ons ook wel wat: schrijven in een notebook dat je zelf hebt samengesteld en gebonden. We vonden een paar handige filmpjes waarin de fijne kneepjes van het vak worden uitgelegd.

Jennifer van het YouTube-account Sea Lemon legt in een aantal tutorials uit hoe je verschillende technieken kunt toepassen om je eigen boek te binden. Ze noemt bijvoorbeeld de ‘kettle stitch’ of ‘single sheet’-manier.