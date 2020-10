Boekbinden: met deze filmpjes kun je het leren

In Flow 1 schreven we over de Schotse boekbinder Rachel Hazell. Dat lijkt ons ook wel wat: schrijven in een notebook dat je zelf hebt samengesteld en gebonden. We vonden een paar handige filmpjes over boekbinden.

Rachel Hazell: “Als kind gaf ik mijn zakgeld uit aan stickers en schrijfspullen en ik maakte boekjes die ik bijeenhield met splitpennen,” vertelt Rachel Hazell. “Later ging ik literatuur studeren en raakte ik al net zo geïnteresseerd in de inhoud van boeken. Toen ik vervolgens bij een workshop boekbinden belandde, wist ik: boekbinder is wat ik wil zijn! De repetitieve handelingen die daarbij horen – vouwen, snijden, lijmen, vouwen, snijden, lijmen – brachten orde en ritme in de chaos in mijn hoofd. De herhaling en regelmaat van het proces maken het heel meditatief en ontspannend.

Ik wilde alle oude technieken van het vak in de vingers krijgen, en werken met materialen als bladgoud, linnen, leer en bijzondere papiersoorten. Toen ik zelf het vak beheerste, wilde ik het ook doorgeven. Daar begon ik mee in 1998, thuis in Edinburgh. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een boek in zich heeft, in welke vorm dan ook. Het is mijn missie om die boeken naar buiten te krijgen. Of het nu een boek is dat je schrijft, of dat je maakt. Het mooie is dat je tijdens een boekbindcursus heel snel resultaat hebt.”

“Behalve thuis in de stad breng ik veel tijd door ver weg van de stadse drukte: op Iona, een Schots eiland waar mijn vriend een eco-hostel heeft. Ik prijs mezelf gelukkig, want ik heb een kamer voor mezelf in de stad én een kamer met uitzicht over zee. Als zelfstandige kan ik prima een maand of drie per jaar mijn werk doen vanaf het eiland.”

Filmpjes over boekbinden

Jennifer van het YouTube-account Sea Lemon legt in een aantal tutorials uit hoe je verschillende technieken kunt toepassen om je eigen boek te binden. Ze noemt bijvoorbeeld de ‘kettle stitch’ of ‘single sheet’-manier.

Toch nog te ingewikkeld? Rachel Hazell biedt op haar website ook e-courses aan.

Fotografie Chris Lawton/Unsplash.com