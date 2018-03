Boeken die bijblijven (8)

Er zijn van die boeken je altijd bijblijven. In deze blogserie vertellen illustratoren welke boeken grote indruk op hen maakte. In deze aflevering vertelt ontwerper Rose Lazar welk boek zij nooit meer zal vergeten.

“Het boek waar ik altijd aan zal blijven denken, en dat zo veel indruk op me heeft gemaakt, is The secret garden van Frances Hodgson Burnett. Mijn tante gaf het me cadeau toen ik klein was en ik hoopte dat ik op een dag mijn eigen geheime tuin zou vinden. Ik heb altijd enorm van planten en bloemen gehouden.”

“Ik had een uitgave met een hardcover en als je het papieren omslag eraf haalde, zag je planten en bloemen in goud gedrukt op de groene cover. Dat beeld staat in mijn geheugen gegrift als een van de mooiste dingen ooit. Helaas ben ik het boek verloren, maar ik kijk altijd in boekhandels of ik die uitgave nog ergens kan vinden. Er zijn sindsdien zo veel andere edities verschenen, maar deze versie heeft nog altijd een speciale plek in mijn hart.

Lezen is heel belangrijk voor me, want ik krijg er veel inspiratie van. Ik hou erg van fictie, maar lees ook regelmatig biografieën van kunstenaars of andere creatieven – ik vind het fijn om te lezen over hun leven en hoe ze zich proberen te redden. Ik kan me daar goed in inleven.”

Rose Lazar maakt beeldende kunst, kaarten en prints. Ze werkt vanuit haar atelier in Brooklyn, New York. Kijk voor meer informatie op haar website.

Illustratie homepage: Jennifer Orkin Lewis