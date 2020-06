Boeken die troost bieden

Ook in wankele tijden zijn er altijd verhalen − die hoop geven en je laten reizen in je hoofd. In Flow 5 schrijft journalist Catelijne Elzes over troost vinden in boeken. Ze deelt vijf manieren om het perfecte troostboek te vinden.

Troostende boeken vinden, dit kun je doen:

Steinz – Gids voor de wereldliteratuur van Pieter Steinz en zijn dochter Jet (Nieuw Amsterdam) erop naslaan. Met samenvattingen van klassiekers, lijstjes met boeken over één thema en boeken in een vergelijkbare stijl of over hetzelfde onderwerp. Online op boekenconsult bij Ella Berthoud, Simona Lyons of Susan Elderkin via Theschooloflife (alleen in het Engels). Luisteren naar de boekenpodcast van NPO Radio 1 (De Beste Boeken) of naar het radioprogramma Kunststof via de podcastapp of Spotify, met bijdragen van boekentherapeut Helena Hilgerdenaar. Wil je zelf een boekentip? Stel haar dan een vraag via boekenpodcast@ntr.nl. De Britse Reading Agency raadplegen, een stichting met als missie: ‘het aanpakken van de grote uitdagingen van het leven door de bewezen kracht van lezen’,­ juist ook nu. Of lees De boekendokter van Thomas Blondeau en Roderik Six (De Bezige Bij).

Tekst Catelijne Elzes Fotografie Thought Catalog/Unsplash.com