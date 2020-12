Boekentip: Dingen anders doen

Gewoontes veranderen is nu eenmaal niet makkelijk. Maar met de praktische gids Dingen anders doen lukt het nu misschien toch: minder tijd op je mobiel, minder chocola, vaker sporten en de natuur in.

De truc hiervoor? Het stellen van kleine realistische doelen die uiteindelijk toch wezenlijke verschillen maken. Je kunt hier uitgebreidt over lezen in het boek.

Waar gaat Dingen anders doen over?

Jezelf goede gewoontes aanleren en slechte gewoontes afleren, is volgens zelfhulpboeken een kwestie van een knop omzetten. Je moet gewoon even wilskracht tonen en zoveel mogelijk motiverende spreuken tot je nemen. De werkelijkheid is meestal weerbarstiger.

In Dingen anders doen vertelt en onderzoekt Lianne hoe makkelijk of moeilijk het is om te stoppen met het scrollen langs social media of chocola inhaleren, om meer te sporten, geconcentreerder te werken en een opgeruimder huis te hebben. Is het echt een kwestie van mindset of komt er veel meer aan te pas? Hoe doen we dat nou echt, gewoontes veranderen?

Het korte antwoord is als een Facebook relatiestatus: It’s complicated. Het uitgebreide antwoord lees je in dit nuchtere en praktische zelfhulpboek. (Nieuw Amsterdam)

Meer lezen?

voor een nóg leuker leven van Lianne Keemink vind je in je lokale boekhandel of hier. Deze boekentip vind je samen met andere tips over jezelf opnieuw uitvinden in Flow 9-2020.

