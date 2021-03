Boekentip voor een duurzame kledingkast: A sustainable wardrobe

Sommige kledingkasten hangen vol met kleding die helemaal niet meer gedragen worden. Stephanie van den Sigtenhorst schreef een boek over hoe je kledingkast veel duurzamer kan worden.

Heb je veel kleding die je maar af en toe draagt? Teken dan eens een taartdiagram. Wat doe je het grootste deel van de tijd? Wat heb je daarvoor nodig? Nette kleding, feestelijke kleding, sportieve kleding, huiskleding? Kijk of dat wat in je kast hangt hiermee in verhouding is. Hakken zijn mooi, maar misschien is twee paar genoeg. In het boek A sustainable wardrobe van Stephanie van den Sigtenhorst vind je voorbeelden van zo’n taartdiagram.

Tekst Catelijne Elzes Fotografie Thom Bradley/Unsplash.com