Boekentips van 5 bookstagrammers

Wat zijn we extra dankbaar voor boeken deze dagen, om even te ontspannen en in een andere wereld te zijn. Dit zijn de voorjaarstips van de bookstagrammers.

Beatrix Minkov – @bealeest:

Blijf bij me

“Blijf bij me is een prachtige, gelaagde roman die zo veel indruk op me maakte dat ik er nog regelmatig aan terugdenk. Met levensechte personages, de grimmige setting van Nigeria in de jaren tachtig en de invoelbare emoties rondom grootse thema’s als moederschap, identiteit en de worsteling met culturele en maatschappelijke verwachtingen wist Adébáyò me tot tranen toe te roeren. Niet alleen omdat ze woorden geeft aan de angst om te verliezen, maar juist omdat ze benadrukt dat je iedere keer opnieuw de keuze kunt maken om te blijven.”

Blijf bij me, Ayòbámi Adébáyò (Signatuur)

Judith van Pel – @biebmiepje:

Opmerkelijke schepsels

“Als Mary Anning – fossielenjager uit het Britse Dorset van begin negentiende eeuw – een heel groot en bijzonder fossiel vindt, zet ze de wetenschappelijke wereld op z’n kop. Gelukkig staat haar vriendin, de rijkere Elizabeth Philpot, aan haar zijde. Opmerkelijke schepsels is een meeslepend historische roman over opgroeien en ouder worden, en een vriendschap tussen twee zeer opmerkelijke vrouwen. Toen ik begon met lezen, wist ik meteen weer waarom ik vroeger zo van de boeken van Tracy Chevalier hield. Ik werd echt het verhaal en de geschiedenis in getrokken en de wereld van die tijd kwam helemaal tot leven.”

Opmerkelijke schepsels, Tracy Chevalier (Orlando)

Björnstad

“Bonk. Bonk. Bonk-bonk-bonk. Als het ijshockeyteam van de junioren kampioen wordt, krijgt het ijskoude Björnstad weer hoop op een betere toekomst. Daardoor is de druk op het team immens. Door Backmans rake beschrijvingen leefde ik enorm mee met de personages en hoe zij met die druk omgaan. De sfeer zorgde ervoor dat ik het boek in de bloedhete zomer zelfs met kippenvel las. Tijdens het lezen over de hechte gemeenschap, die ook destructieve kanten heeft, vroeg ik me in meerdere situaties af: wat zou ík gedaan hebben? Kortom, een leeservaring die me nog lang bijblijft.”

Björnstad, Fredrik Backman (Uitgeverij Q)

Claudia de Graaf – @howaboutabook:

Hotel Lonely hearts

“In Hotel Lonely hearts volg je het tragische en betoverende leven van wonderkind Pierrot en de extravagante Rose. Allebei wees, allebei een droom om alles achter te laten en zich bij het circus te voegen. Ik las dit boek samen met mijn leesclub en we waren het allemaal met elkaar eens: Heather O’Neill weet hoe ze de lezer moet pakken met haar sprookjesachtige manier van schrijven. Het is indrukwekkend hoe ze de gruwelijkste gebeurtenissen met fantasie en humor weet te neutraliseren.”

Hotel Lonely hearts, Heather O’Neill (Meulenhoff)

Roos Reitsma – @roosleest:

Er was eens iets anders

“We kennen Assepoester als het arme, zielige meisje uit het gelijknamige sprookje. Het lieve sloofje dat het niet heeft getroffen met haar verschrikkelijke stiefmoeder en gemene stiefzusters. Als klein meisje had ik altijd zo’n medelijden met haar. Maar o, wat zet dit boek dat aloude verhaal op zijn kop. Er was eens iets anders vertelt de geschiedenis van Agnes Vis-de-Loup, stiefmoeder van Ella. En na het lezen ervan kon ik alleen maar denken wat een vervelend mokkel (dat was het woord dat direct bij me opkwam…) Assepoester eigenlijk was. Heel bijzonder!”

Er was eens iets anders, Danielle Teller (Ambo|Anthos)