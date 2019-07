Boekentips voor de zomer

Bladzijde na bladzijde omslaan, vergeten waar je bent en nog dagen rondlopen met dat ene personage in je hoofd. We geven je boekentips voor deze zomer, van de redactie en boekhandelaren.

Pachinko – Min Jin Lee

Quirine Brouwer, online editor: “Pachinko is een Koreaanse familiekroniek die vier generaties beslaat. Voordat ik het las, wist ik vrijwel niets van de Japanse bezetting van Korea in de twintigste eeuw. Verjaagd uit hun thuisland, maar verafschuwd in Japan probeert een familie het hoofd boven water te houden. Door het trage tempo van het verhaal had ik snel het gevoel dat ik alle personages door en door kende. Een prachtig boek dat benadrukt hoe belangrijk familie en loyaliteit zijn in moeilijke tijden.” Pachinko, Min Jin Lee (Meulenhoff)

Het gelukkige eiland – Marit Törnqvist

Monique van Oosterhout van Boekhandel v/h Van Gennep in Rotterdam: “Dit boek raakt sterk aan mijn idee van vakantie: weg zijn uit het dagelijkse leven en opnieuw voelen wat ‘je gelukkige eiland is’. Het gaat over een meisje dat op een vlot op weg is naar de horizon en onderweg ontdekt, ontmoet en beleeft. De illustraties zijn om in te lijsten en de mooie woorden deden me steeds weer beseffen dat ik van de eenvoud en de rust van eilanden hou – en van het idee even weg te zijn van het bekende vasteland. Om daarna weer fris, vrij en meer als mezelf terug te keren.” Het gelukkige eiland, Marit Törnqvist (Querido Kinderboeken)

Ik ben Eleanor Oliphant – Gail Honeyman

Bente van de Wouw, online editor: “Het gaat hartstikke goed met Eleanor Oliphant. Haar leven is gestructureerd en eigenlijk is elke dag hetzelfde. Haar werk, de simpele maaltijden, de twee flessen wodka in het weekend. Ze mist niks, tot ze er door een bijzondere gebeurtenis achter komt dat er meer is in het leven dan simpelweg functioneren. Door dit boek besef ik weer hoe groots het effect van een klein, vriendelijk gebaar kan zijn. En hoe zoiets simpels als een beetje liefde iemands leven compleet kan veranderen.” Ik ben Eleanor Oliphant (met mij gaat alles goed), Gail Honeyman (Cargo)

