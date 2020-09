Bonnie organiseert treinreizen door onontdekt Europa

Bonnie Joosten werkt als programmamanager bij Stichting Pelita en organiseert voor haar plezier een paar keer per jaar treinreizen door onbekend Europa. Ze wil anderen inspireren de trein te pakken in plaats van het vliegtuig of de auto. Ze vertelt erover in Flow 7.

Waarom de trein?

“Waanzinnige landschappen trekken aan je voorbij, je kunt een boek lezen en komt ontspannen aan op je bestemming. Bart, een vriend van me, en ik hebben Railtripping opgezet omdat veel mensen wel voelen dat het zo niet langer kan met die goedkope vliegtickets en zomerse files op de Route du Soleil, maar niet denken aan de trein. In de huidige situatie is het wat lastiger, maar het treinverkeer komt weer op gang en in de toekomst wordt het alleen maar belangrijker om duurzaam te reizen.”

Wat laten jullie zien ter inspiratie?

“Je kunt zulke prachtige reizen maken door onontdekt Europa. Neem de trein van Danzig in Polen naar Boekarest in Roemenië. Of naar kleinere steden die nog niet verpest zijn door massatoerisme, zoals Bologna in Italië, Zagreb in Kroatië of Graz in Oostenrijk. Na mijn studie recreatie en toerisme begeleidde ik in 1996 en 1997 toeristen naar Venetië. Toen dacht ik al: wat gebeurt hier? Het is veel en veel te druk. Net als in Rome, Barcelona, Parijs en Amsterdam doen de toeristen de stad geweld aan. Toen was ik natuurlijk onderdeel van het probleem. Nu hoop ik onderdeel te worden van de oplossing, door al dat moois buiten de gebaande paden te laten zien. Zes jaar geleden vroeg Bart me te helpen om rondreizen door onbekend Europa te organiseren voor Interrail. Dat doen we nog steeds een paar keer per jaar. ”

Hoe is het idee voor Railtripping ontstaan?

“Afgelopen september hadden Bart en ik beiden het gevoel: dit is het moment om de site te maken waar we al zo lang van dromen. In januari gingen we live. We verdienen er niets mee, maar nu mensen zo positief reageren en zelfs in deze tijd de site blijven bezoeken, denken we ook na over een manier om tickets en ‘groene’ accommodaties aan te bieden.”

Ga je zelf met de trein op vakantie deze zomer?

“Ja, met de fiets in de trein (als dat weer mag) en op de boot naar Terschelling. Ik kan niet wachten om te gaan interrailen met mijn man en zoon, maar ik heb altijd gezegd: ‘Samuel moet oud genoeg zijn om zijn eigen koffer te dragen.’ Hij is nu zes, dus wie weet lukt het volgend jaar.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker