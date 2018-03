Book for Paper Lovers op social

Als we weer een Book for Paper Lovers aan het maken zijn, zijn we altijd zo benieuwd hoe de paper goodies uiteindelijk gebruikt gaan worden. We worden dan ook heel blij van alle mooie foto’s die voorbijkomen op Instagram. In dit blogje delen we er een paar.

Heb jij al een van onze Book for Paper Lovers? Een boek met meer dan driehonderd pagina’s aan paper goodies: papier om te schrijven, papier om uit te scheuren, om mee te plakken, knippen en vouwen. Zodra het boek naar de drukker is, begint het grote afwachten. Worden de paper goodies straks gebruikt zoals we het een beetje in ons hoofd hadden? Of juist op een heel andere manier? Het is altijd een feestje als de eerste foto’s op social media verschijnen: van inpakpapier tot bullet journals.

We vinden het leuk om op Instagram te zien wat jullie allemaal maken van de paper goodies uit het Book for Paper Lovers. Hieronder vind je een kleine selectie.

Wil jij meer posts zien of zelf een foto delen? Gebruik dan #bookforpaperlovers

