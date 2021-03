We wandelen er wat af tegenwoordig. Soms is het wel fijn om je eigen ‘blokje om’ in de buurt eens te verruilen voor een andere wandeling. Je vindt ze via het platform Trage Tochten.



krijg je een routebeschrijving, topografische wandelkaart en gps-track. Je vindt alle wandelingen op Tragetochten.nl of via de gratis WandelZapp.

Nog meer tips en initiatieven vind je in Flow 2-2021. Wandelen vertraagt, onthaast en biedt ruimte voor bezinning. Het platform Trage Tochten heeft zevenhonderd wandelingen verzameld over (zo veel mogelijk) onverharde zandpaden, door boerenland, langs bosranden en door weilanden. De afstanden variëren van 5 tot 22 kilometer, en bij elke wandelingkrijg je een routebeschrijving, topografische wandelkaart en gps-track. Fotografie Holly Mandarich/Unsplash.com