Color meditation: rustig worden van steeds dezelfde vorm schilderen

Eén vorm schilderen, telkens in verschillende kleuren. Hoe rustgevend en leerzaam dat kan zijn, ontdekte journalist Caroline Buijs toen ze begon met color meditation.

Toen ik opeens meer thuis zat de afgelopen maanden, ontdekte ik hoe fijn het is om met een penseel gedoopt in ecoline of zwarte inkt, lijntjes te trekken op papier. Het geeft me eenzelfde soort rust als baantjes trekken in een leeg zwembad. […] Maar om eerlijk te zijn: na een week gingen die lijntjes me behoorlijk vervelen.

Gelukkig wees een collega me op color meditation: dat zou een vergelijkbaar soort rust geven, maar dan via andere vormen dan lijntjes alleen. En in heel veel kleuren. Op Creativebug.com geeft illustrator Lisa Solomon de class Color meditation daily practice, waarbij je dertig dagen lang een schilderopdracht krijgt.

Eigenlijk is het heel eenvoudig: kies een vorm, herhaal deze, wissel van kleur en vul zo je pagina. Omdat Lisa per meditatie een kleurenpalet en één vorm kiest – cirkels, boogjes, driehoeken en zo verder – ga je niet nadenken of piekeren over hoe je verder moet. Tegelijkertijd, zegt Lisa, kun je die parameters ook loslaten: “Jump outside of that box that you set up for yourself.”

Color meditation kan niet mislukken

Na het zien van het promotiefilmpje besluit ik een online class te volgen, voor het eerst in mijn leven. Omdat ik al zo veel achter de computer zit, bleef ik altijd weg van online classes – tekenen en schilderen is juist offline zo fijn. Maar het blijkt juist ontzettend leuk te zijn. Ik snap niet dat ik dit nooit eerder heb gedaan. Lisa is een monter type (en ze draagt truien en blouses in prachtige kleurencombinaties) dat je heel opgewekt, maar niet té blij, door de opdrachten praat.

Zinnen als “Let’s do another of those guys” als ze een kleur gaat kiezen, maken me vrolijk. En als ze de eerste les – waarin we gekleurde stippen hebben geschilderd – eindigt met: “Oh, I didn’t paint in a straight line in some of them, and I left some really awkward white space on the right hand side. But you know what, I don’t care,” vind ik haar helemaal leuk. Eindelijk geen strenge juf die over mijn schouder meekijkt.

Bovendien laat ze me zo en passant zien hoe ik de strenge juf in mezelf de mond kan snoeren. ‘But you know, I don’t care’ wordt mijn mantra tijdens de color meditations als ik vlekken maak, best wel lelijke kleuren meng of mijn jampot met water omgooi.

Tekst en beeld Caroline Buijs