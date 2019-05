Couchsurfen door Zuid-Amerika

Couchsurfen is in. Jorien Timmers reisde van slaapbank naar slaapbank door Zuid-Amerika. Ze legde via Couchsurfing.com contact met locals die een bank of bed aanboden.

“De eerste keer logeerde ik samen met een vriendin bij een jong stel in Barcelona. ‘Ons huis is jullie huis,’ zeiden ze en we kregen meteen de sleutel. Ze hadden voor ons gekookt en toen we wakker werden in onze eigen kamer – zij waren al naar hun werk – stond er een heerlijk ontbijtje voor ons klaar. Het leek wel een droom. Na dat weekend Barcelona is couchsurfen mijn manier van reizen geworden: zo ben ik in m’n eentje door Italië en Zuid-Amerika getrokken.

Dat mensen zo veel vertrouwen hebben en hun huis zo makkelijk openstellen voor vreemden, vind ik heel bijzonder. Als je afgaat op goede reviews kan er denk ik ook weinig misgaan. Ik zie deze manier van reizen vooral als een mooie kans om een andere cultuur te leren kennen. Elke keer sta ik ervan versteld hoe vrijgevig mensen zijn, dat ze zo makkelijk delen. Meestal hebben de hosts zelf ook veel gereisd. Ze vinden het leuk om gasten te ontvangen uit verschillende landen, misschien om zo het ‘hostel-gevoel’ weer even terug te krijgen.”

“Ik heb veel waardevolle momenten meegemaakt, zoals in Peru bij een meisje in een achterbuurt. Zij woonde piepklein en armoedig, maar wat ze had, deelde ze. We hadden heel bijzondere gesprekken. Of die jongen die na een paar dagen zelf op reis ging en in wiens huis ik nog twee maanden heb gewoond. Elke keer is weer zo anders. Soms zie ik de eigenaar nauwelijks en soms trekt een host er de hele dag voor uit om me de omgeving te laten zien.”

