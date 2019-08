Creatief met oude boeken

Een nieuwe trend op Instagram: creatieven die schilderen, tekenen of stempelen in oude boeken.

Bijvoorbeeld Pauline van Eijle (@paulineijle): “Zo nu en dan koop ik een boekje bij de kringloop, liefst met wat vergeeld papier, gedateerde foto’s of bijzondere lay-out. Dit boek vond ik tijdens een vakantie in IJsland in een klein winkelcentrum, waar op een tafel een bak oude boeken stond en een doosje om geld in te doen. Het sprak me aan vanwege het mooie jarenvijftig-stofomslag, de onbegrijpelijke taal en andere lettertekens. De eerste pagina’s heb ik gebruikt om op te tekenen en collages te maken, tot ik bedacht dat het leuker was om het boekje te vullen met gestempelde patronen. Zo nu en dan maak ik weer een paar nieuwe pagina’s, tot het vol is.”

Tekst Marije van der Haar-Peters, Ellen Nij-Bijvank Fotografie Pauline Eijle