Onze eigen boekenkast

De een maakt stapeltjes door het hele huis, de ander heeft een muur met boeken of leest alleen nog op de e-reader. In onze special Flow Boeken & lezen krijg je een kijkje in de boekenkasten en -hoekjes van Flow-medewerkers. Hieronder die van journalisten Bas Maliepaard, Catelijne Elzes en Mariska Jansen.

Bas Maliepaard

“Nadat ik als kind de Disney-film Belle en het Beest had gezien, droomde ik van een thuisbibliotheek zoals het Beest in zijn kasteel heeft: een barokke zaal met boeken tot aan het plafond en wenteltrappen erlangs. Maar omdat het er niet naar uitzag dat ik een kasteel zou betrekken, stelde ik de droom bij naar die andere mooie boekenkast mét trapje in de film, uit de boekwinkel annex bibliotheek.

Zo’n kast staat nu op mijn werkkamer en ik bewaar er honderden kinder- en jeugdboeken in, op alfabet. Ik vind het fijn om er tijdens mijn werk als kinderboekenrecensent van Trouw naar te kunnen kijken. De afspraak met mezelf is: voor elk boek dat erin gaat, moet er ook een uit. Maar ik ben niet streng genoeg, dus er hebben zich al flinke stapels op de grond tegen de kast aan genesteld. Mijn honderden prentenboeken staan apart, ook op alfabet, en de literatuur voor volwassenen staat in de woonkamer in de kasten naast de suitedeuren.”

Catelijne Elzes

“Ik lees veel. Soms wel drie boeken per week, daar zit ook non-fictie voor mijn werk tussen. Ze liggen dan ook overal in huis. Beneden, op de kast achter de bank. In mijn werkkamer, op het bureau. En boven, naast mijn bed. De boeken die ik op dat moment echt aan het lezen ben, ‘mogen’ in mijn zwevende nachtkastje. Daar past weinig in, dus de boeken die ik nog van plan ben te gaan lezen, verban ik naar de planken verderop in de slaapkamer.

Verder bewaar ik ook graag mooie zinnen uit boeken. Ik schrijf ze op in een speciaal daarvoor aangeschaft notitieboek (ligt op m’n nachtkastje) of ik maak er foto’s van die ik in een apart album zet op mijn iPhone. Soms, als het echt een bijzonder stuk tekst is, print ik het uit en plak het op het bord in de keuken. Dan kan de rest van het gezin er ook van meegenieten.”

Mariska Jansen

“Mijn romans staan keurig op alfabet in de huiskamer, de zolder-werkplek is gereserveerd voor stapels non-fictieboeken en liggen daar hopeloos door elkaar. Alleen de boeken die ik aan het lezen ben, en dat zijn er vaak meerdere tegelijk, wachten trouw naast mijn bed. Bovenop ligt William Crimsworth, een roman van schrijver Charlotte Brontë. Haar meesterwerk Jane Eyre heb ik net uit. Ik vond ’m zo mooi dat ik daarna gauw in de bieb heb gezocht naar nog zo’n prachtige roman. Mijn plan is om álles te lezen van dit zusje Brontë.”

Tekst Bas Maliepaard, Catelijne Elzes, Mariska Jansen Fotografie Bas Maliepaard Caroline Coehorst