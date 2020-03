De boekentips van Eduard Richter

Het is een wonder dat er geen inkt door de aderen van Eduard Richter stroomt: zijn opa was boekhandelaar, zijn vader vertegenwoordiger voor een uitgeverij en zijn moeder werkte in een boekwinkel. Samen begonnen zijn ouders Ars Scribendi, een uitgeverij voor informatieve jeugdboeken. Eduard vertelt over de boeken die veel betekend hebben in zijn leven.

“Een van mijn vroege herinneringen is dat ik met een ramsjkar op de Uitmarkt in Amsterdam mocht staan. De opbrengst mocht ik houden. Die gaf ik uit in de stand van Lemniscaat, waar ik wijsneuzig om collegiale korting vroeg en boeken liet signeren door mijn helden van toen: Evert Hartman en Jan Terlouw.” Toch wilde Eduard liever journalist worden dan zijn ouders opvolgen. Om tijdens zijn studie politicologie wat bij te verdienen, begon hij boeken te vertalen voor Ars Scribendi. Gaandeweg raakte hij meer en meer geïnteresseerd in het uitgeverswerk. Eenmaal afgestudeerd ging hij alsnog de uitgeefwereld in: hij werkte als redacteur en uitgever bij Het Spectrum, Hollands Diep en tegenwoordig met net zo veel enthousiasme bij Volt, want “zelf ben ik geen schrijver, maar ik kan auteurs wel helpen een publiek te bereiken. En het is een voorrecht om hun boeken als eerste te mogen lezen.”

Dan Cooper – Albert Weinberg

“Als kind was ik een veellezer. Ik had hier ook een boek van Paul Biegel of Tonke Dragt kunnen noemen, maar ik kies voor de Belgisch-Franse stripreeks over straaljagerpiloot Dan Cooper. Ik ontdekte die strips in de verzameling van mijn vader en heb er nachten mee doorgebracht. Ik was een kleine jongen die droomde van avonturen en kon helemaal opgaan in de belevenissen van deze held, die altijd wist te overleven als hij weer eens onder vuur werd genomen. Met overtrekpapier trok ik de straaljagers uit de strips over en tot mijn dertiende heb ik dankzij Dan volgehouden dat ik ook piloot wilde worden. Mijn vader heeft zijn collectie verkocht, maar ik ben ze nu weer aan het sparen. Mijn oudste zoon van zes, Joep, heeft de stapel al ontdekt – dus de geschiedenis herhaalt zich.”

De kunst van het uitstellen – John Perry

“Filosoof John Perry is een notoire uitsteller en schreef daarover dit lange essay. Hij maakt onderscheid tussen rationele uitstellers en gewoon luie mensen. Ik reken mezelf graag tot de eerste categorie, maar ben soms ook wel een beetje lui. Ik vond het fijn om te lezen dat uitstellen niet altijd slecht is. Als je bijvoorbeeld het oplossen van een probleem uitstelt, krijgt het de kans zichzelf op te lossen. Als leidinggevende heb ik gemerkt dat mensen heel goed zijn in het creëren van problemen. Soms is het dan beter om de boel even te laten rusten, op z’n beloop te laten, in plaats van meteen te handelen. John Perry won met dit boek de Ig Nobelprijs, de alternatieve Nobelprijs voor geestig onderzoek dat toch waardevol is.”

lees meer Zoeken naar authenticiteit

Het leven van de soldaat van Oranje – Erik Hazelhoff Roelfzema

“Mijn eerste redactieklus bij Het Spectrum was contact leggen met Erik, die op Hawaï woonde, om zijn autobiografie aan te vullen. Opeens sprak ik met de verzetsheld, wiens beroemde boek ik als zestienjarige las en om wie ik in mijn studententijd in Leiden niet heen kon. Ik heb Erik ook mogen ontmoeten, maar niet lang daarna is hij overleden. De korte tijd dat ik met hem samenwerkte, heeft indruk gemaakt. Niet zozeer vanwege die heldenstatus, maar om zijn levenslust, zijn durf en eigenzinnigheid. Hij heeft zo veel tegenslag gehad, zo veel moeilijkheden overwonnen, maar is positief gebleven en heeft altijd zijn eigen weg gekozen. Dat bewonder ik en heeft me echt geïnspireerd. Ruim een jaar geleden ben ik bij zijn weduwe Karin op bezoek geweest op Hawaï en heb ik in zijn werkkamer gezeten. Dat was een dierbaar moment.”

Boss – Richard J. Daley of Chicago

“Dit boek uit 1977 zegt bijna niemand iets. Het is mij tijdens mijn studie politicologie aangeraden door een professor. Als je de Amerikaanse politiek wilt begrijpen en politiek als systeem wilt snappen, dan moet je deze relatief dunne biografie over Richard J. Daley lezen, die van 1955 tot zijn dood in 1976 burgemeester van Chicago was. Hij leidde de stad met ijzeren hand. Michelle Obama komt uit Chicago en blikt in haar boek terug op haar jeugd onder Daley. Royko maakt in zijn biografie in kort bestek inzichtelijk hoe Amerika in de jaren zestig en zeventig functioneerde en hoe de maffiapraktijken, die de politiek tot op de dag van vandaag beheersen, zijn ontstaan. Ik ben een nieuwsjunk, luister bijna alleen maar naar journalistieke podcasts en volg de Amerikaanse politiek op de voet. Ik vind het fascinerend.”

A suitable boy – Vikram Seth

“Dit is de dikste roman die ik ooit heb gelezen: 1349 pagina’s! Ik ben eigenlijk veel te onrustig en ongeduldig voor zo’n dik boek, maar ik heb het toch in één adem uitgelezen. In mijn jeugd gingen we op vakantie in Nederland of België en later huurden we in de zomer altijd een huisje in Frankrijk, we maakten nooit vliegreizen naar verre oorden. De wereld buiten Europa kende ik uit boeken. Deze pil was mijn deur naar het mysterieuze India. Door de ogen van gewone mensen met herkenbare levensvragen maak je kennis met het land en de andere gebruiken: het kastensysteem, uithuwelijking, enzovoort. Ik ben jaren nadat ik dit boek had gelezen op huwelijksreis gegaan naar India. Veel mensen vinden het er vies en druk, ik ben verliefd geworden op de weidsheid, de vriendelijkheid van de mensen, de drang naar vooruitgang, de warme lucht. Ik hoop mijn kinderen er snel mee naartoe te kunnen nemen.”