De brieven van Amberley Kiewik

In elke editie van Flow vertellen drie creatieven waar ze mee bezig zijn. In Flow 4 is dat onder anderen ondernemer Amberley Kiewik, die nog veel ouderwetse brieven schrijft.

Wat ben je aan het doen?

“Ik schrijf een ouderwetse brief met pen en papier aan mijn moeder in Nieuw-Zeeland. Hoe­wel we ook skypen en mailen, voel ik me het dichtst bij haar als ik de tijd neem om mijn woorden zorgvuldig te kiezen. Als we skypen, zitten we nooit op dezelfde golflengte. Zij heeft er een lange dag op zitten en is moe, terwijl mijn dochter en ik lawaaierig ons ontbijt maken.

En tijdens het mailen komen er ook allerlei andere berichten binnen. Ik ben er dan maar half bij met mijn gedachten, waar­door het vaak bij een opsomming van gebeurtenissen blijft. Een brief werkt als een dagboek. Je kunt reflecteren: wat speelt er écht in mijn leven?”

Waarom ben je naar Nederland geëmigreerd?

“Mijn man is Nederlands. Tijdens onze eerste date zei hij al: ‘Weet dat ik terugga, want mijn ouders worden ouder.’ We werkten alle twee in Nieuw-Zeeland als advocaat, op hetzelfde kan­toor. Na tweeënhalf jaar hebben we beiden onze baan opgezegd, onze spullen gepakt en zijn we vertrokken. Ik was nog nooit in Nederland geweest. Mijn naïviteit hielp me de sprong te wagen.”

“Dankzij mijn schoon­moeder kon ik aan het werk als gids in Amsterdam. Inmiddels heb ik mijn eigen bedrijf in het toerisme, waarmee ik een fijnere balans heb tussen werk en leven dan ik had als advocaat. Het enige wat ik nu na acht jaar nog steeds mis, is de ongerepte natuur van Nieuw-Zeeland. En natuurlijk mijn vrienden en familie.”

Helpt het schrijven tegen de heimwee?

“Ja. De brieven die mijn moeder terugschrijft, voelen altijd als een cadeautje. Ik bewaar ze om ooit nog eens terug te lezen. En ik hou van het idee dat mijn dochter later een berg stoffige, vergeelde brieven vindt op zolder.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker