De complimenten van Gwen van Zaane

In elke editie van Flow vertellen creatieven waar ze mee bezig zijn. In Flow 4 is dat onder anderen artistiek leider Gwen van Zaane, die kaartjes met complimenten verspreidt.

Wat ben je aan het doen?

“Ik ben kaartjes met complimenten aan het schrijven. Samen met Bibi Smink deel ik die uit op feesten of zakelijke gele­gen­heden. We kennen elkaar van de kunstacademie en hebben altijd een voorliefde gehad voor performancekunst: kleine, surreële optredens met een knipoog.”

Hoe kwamen jullie op het idee van Complimentenmeisjes?

“Het begon twaalf jaar geleden op een oud-en-nieuw­feest. We dachten: onze maatschap­pij is zo gericht op alles wat níet goed gaat, laten we mensen met een compliment het nieuwe jaar in sturen. Als je met aan­dacht naar iemand kijkt, zijn er zo veel ingrediënten waar je uit kunt putten. Hoe gedraagt iemand zich? Hoe kijkt hij de wereld in? Besteedt hij aandacht aan zijn uiterlijk? Het was geweldig om te doen. En het viel in de smaak, voor we het wisten, stonden we op congressen en bruiloften en hadden we een bedrijf, met nu nog 22 andere complimentenmeisjes.”

En je leidt ook de Modestraat?

“Ja, het is een ontmoetingsplek waar de verschillende werelden van kunstenaars en buurtbewoners samenkomen. Ik selecteer en programmeer projecten die geïnspireerd zijn op de omgeving. Maar er is bijvoorbeeld ook een koffiehoek, kapper en wisselboetiek. Door de drukte heb ik Complimentenmeisjes een tijdje aangestuurd zonder zelf te schrijven, maar ik begon het te missen. Dus nu zorg ik dat ik minimaal twee keer per maand ‘de vloer’ op ga.

‘Je bent een knappe heldere denker die zich niet gek laat maken’ schreef ik bijvoorbeeld aan René, die op een bedrijfsfeestje steeds even naar me toe kwam om een gevatte opmerking te maken. Vaak krijg ik verbaasde blikken: hoe weet jij dat? Anderen willen me een complimentje teruggeven. Zo’n avond is intensief, maar je krijgt er zo veel positieve energie voor terug. Ik ga altijd opgeladen naar huis.”

