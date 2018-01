De dierenparade van Aiko

Dieren spelen vaak de hoofdrol in de tekeningen van de Japanse illustrator Aiko Fukawa. Zo ook in de vrolijke slinger die ze maakte voor het Book for Paper Lovers 5.

“De dierenoptocht voor het Book for Paper Lovers heb ik getekend met aquarelverf en daarna heb ik het bewerkt op de computer. Als kind tekende ik al graag dieren, het is mijn favoriete onderwerp. Katten, honden, een vos of vogel en sinds kort ook beren. Ik heb namelijk net illustraties gemaakt voor het kinderboek ‘The Three Bears’.”

Heb je zelf ook dieren?

“Ja, ik heb twee voormalige zwerfkatten.”

Wat betekent je werk voor je?

“Ik hou heel erg van tekenen en hoop dat in mijn tekeningen ook dat gevoel van genot en vreugde te zien is. Met de komst van mijn dochter heb ik iets minder tijd om te werken, dus ik ben nu wel iets selectiever in het kiezen van mijn projecten.”

Wat zijn je plannen voor dit nieuwe jaar?

“Momenteel werk ik aan mijn vierde kinderboek, het is een oud verhaal uit Polen. Ik ga ook een tekening maken voor de hal van een ziekenhuis. Dit jaar ben ik tien jaar illustrator en ik kijk erg uit naar de volgende tien jaar.”

Hoe vul je een vrije dag graag in?

“Ik vind het leuk om naar mijn familie te gaan, om prentenboeken te lezen met mijn dochter en samen dutjes te doen. Ik loop ook graag op het strand langs de oceaan of ik ga naar tentoonstellingen van bevriende kunstenaars.”

Photo: Kawacolle