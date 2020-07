Het mooie van social: Gather, een datumprikker en klets-app in één

Inspiratie, vacatures, persoonlijke verhalen… Je kunt alles ‘halen’ en zenden op social media, maar welke platformen voegen echt iets toe? Journalist Jocelyn de Kwant maakt veel gebruik van Gather, om online te kletsen met familie en vrienden.

“Als de coronatijd iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat we behoefte hebben aan contact. Elkaars gezicht zien, elkaar horen lachen, elkaar in de ogen kijken. En omdat we niet zo makkelijk – of een tijdje zelfs helemaal niet – konden afspreken, schoten allerlei apps als paddenstoelen uit de grond. Of ze bestonden al, maar ineens werden ze een normaal onderdeel van ons leven.

Bijkletsen deed ik bijvoorbeeld via Google Hangouts, en het verbaasde me dat je via een linkje gewoon onderdeel werd van een gesprek. Veel makkelijker dan Skype, met dat inbellen en wachten tot iemand opneemt. Via de app Zoom heb ik met vier bevriende stellen een aantal keer een pubquiz gedaan, ook al door zo’n handig linkje. Ieder stel had van tevoren een paar vragen bedacht – een van de deelnemers maakte er zelfs een Powerpoint-presentatie van.

Mijn favoriete app tijdens de ‘intelligente lockdown’ was Gather, waar mijn broer uit Zweden mee aankwam. Je kunt er een afspraak in plannen met datum, tijd en onderwerp. Eigenlijk een datumprikker en klets-app in één, gewoon via je smartphone. Het grootste voordeel van Gather vind ik dat je eigen gezicht alleen maar te zien is in een piepklein balletje, of helemaal niet.

Bij al die andere apps ben ik zelf een van de vakjes en ik kan het niet laten om ernaar te kijken, vreselijk zelfbewust word ik ervan. In een normaal gesprek zie ik mezelf ook niet. En dat is maar goed ook, want mijn expressieve gezicht beweegt mee met alle emoties in een gesprek. Kortom, ik praat liever zonder spiegel erbij.

Ik denk dat de drempel nu wel lager blijft om met vrienden en familieleden die ver weg wonen een online afspraak te maken. Even snel een uurtje bijkletsen met meerdere mensen, via welke app dan ook. Het went snel en is vaak makkelijk ergens tussendoor te proppen. Al merk ik dat na een uurtje de koek wel op is. Videobellen is echt een stuk vermoeiender dan een normaal gesprek.

En hoe blij ik ook ben met het ontdekken van die apps, nog blijer ben ik met het contact dat ik tijdens corona met mijn buren heb gekregen. Want een praatje over de heg, met de soepele cadans van een normaal gesprek, dat wint het van elke app.”