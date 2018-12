De filosofie van Margit

In iedere Flow interviewen we drie mensen over wat ze aan het doen zijn en wat hen inspireert. In Flow 8 is filosofisch practicus Margit Eelbren Vegter een van hen.

Wat ben je aan het doen?

“Ik luister vooral. Daar draait het in mijn filosofische praktijk om: zittend op een stoel, in een kamer, in een stad de tijd nemen om stil te staan bij jezelf. Eigenlijk gaan mensen in gesprek met zichzelf. Ik stel alleen vragen terwijl ik ‘schoon’ luister naar de dilemma’s, thema’s of levensvragen van de persoon tegenover me.”

Wat is ‘schoon’ luisteren?

“Normaal vullen we tijdens gesprekken veel voor anderen in. ‘Ik heb het druk’ kan voor de een stress betekenen, terwijl het voor mij met een praktijk die pas een jaar bestaat, juist klinkt als iets positiefs. Die inkleuring zet ik tijdens een filosofisch gesprek uit. Ik luister puur naar de taal. Iemand zei bijvoorbeeld: ‘Ik wil rust, maar ik wil ook sporten om me goed te voelen.’ Even later gebruikte ze het woord ‘moeten’, dus ik vroeg: ‘Wíl je sporten of móet je sporten?’ Ze wist het niet en vroeg zich af: ‘Wat is willen eigenlijk?’ Zo komen we tot een slotvraag die ik als een recept meegeef op een briefje. Een vraag om wat langer bij stil te staan, is in mijn ogen waardevoller dan een antwoord.”

En is het inderdaad ‘druk’?

“Ja, hoewel het vak nog onbekend is, loopt mijn praktijk hartstikke goed. De opleiding tot filosofisch practicus bestaat pas zeven jaar. Het is iets anders dan de wijsheid van oude filosofen, want daar weet ik weinig van. Bij ons draait het om het vragend denken, zonder vooroordelen. Juist nu, in een wereld die bestaat uit meningen, is het voor veel mensen lastig te ontdekken wat ze zelf vinden.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker