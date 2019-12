De filosoof: Epicurus

In ieder nummer bespreken we de filosofie van een grote denker, aan de hand van een aantal illustraties. In Flow 8 is dat Epicurus (341 v. Chr. – 270 v. Chr.).

Epicurus was een Griekse filosoof, geboren op het eiland Samos. In het leven, vindt Epicurus, draait het om persoonlijk geluk, en dat bereik je door zo veel mogelijk pijn te vermijden en genot na te streven. Bij het verkrijgen van genot gaat het volgens hem om het bevredigen van natuurlijke behoeftes als eten en drinken – niet om bekendheid of rijkdom. Laat genot liggen als je weet dat het later voor een groter ongemak zorgt. En verdraag liever wat pijn als het genot daarna groter wordt. Genot, zegt de filosoof, is makkelijk te verkrijgen als je met weinig tevreden bent. Zelf leeft Epicurus sober: hij drinkt liever water dan wijn en is tevreden met een maaltijd van brood, groenten en een handvol olijven. Een eenvoudige levenswijze maakt je onafhankelijk. Samen met vrienden koopt de filosoof in Athene een moestuin, en sticht ‘de tuin van Epicurus’. Het is een soort commune, waar ook vrouwen en slaven welkom zijn – voor die tijd ongewoon. De tuin biedt inspiratie voor reflectie. Logisch nadenken kan je angst voor de dood verminderen, zegt Epicurus: ‘Wanneer wij er zijn, is de dood er niet en wanneer de dood er is, zijn wij er niet meer.’ Vriendschap is volgens de filosoof een van de belangrijkste dingen in het leven: eet daarom nooit alleen. ‘Want zonder een vriend is ons leven het voederen van een leeuw of een wolf.’ Epicurus blijft ongetrouwd en leidt tot aan zijn dood een teruggetrokken leven in zijn tuin met vrienden en leerlingen. De filosoof zou meer dan 300 boeken hebben geschreven over bijna elk denkbaar onderwerp (de natuur, muziek, de liefde) maar bijna al zijn boeken zijn in de loop der eeuwen verloren gegaan. Zijn filosofie is gereconstrueerd via overgebleven fragmenten en getuigenissen van latere Epicuristen.

Deze weetjes over filosoof Epicurus komen uit Flow 8.

Tekst Caroline Buijs Illustraties Deborah van der Schaaf