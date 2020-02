De filosoof: Susan Neiman

In ieder nummer bespreken we de filosofie van een grote denker, aan de hand van een aantal illustraties. In Flow 1 is dat Susan Neiman (1995).

Susan Neiman is een Joods-Amerikaanse filosoof en schrijver, geboren en opgegroeid in Atlanta. Haar moeder was actief in de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Op haar veertiende verlaat ze de middelbare school om in een commune te gaan wonen. Ze sluit zich aan bij de protestbeweging tegen de oorlog in Vietnam. Vervolgens studeert Neiman filosofie aan Harvard en in Berlijn. De leuzen ‘hope’ en ‘yes we can’ uit de eerste campagne van Barack Obama in 2008 komen terug in haar boek Morele helderheid – Goed en kwaad in de 21e eeuw (2008). Neiman verhoogt de limiet van haar creditcard om meer aan de campagne van Obama te kunnen doneren. Ze wordt ook wel de ‘hof-filosoof’ van Obama genoemd.

