De gedichten van Lot Bouwes

Dichter Lot Bouwes schrijft regelmatig gedichten over de donkere, sombere kant in haarzelf. Ook fotograaf Hanke Arkenbout ontwijkt het donkere niet. Samen maakten ze een boek: Alle dieptes.

Lot: “Ik schrijf mijn poëzie zo oprecht mogelijk, dus zoals het werkelijk is voor mij. En omdat ik regelmatig periodes heb dat ik erg somber ben, gaan mijn gedichten vaak over de donkere kant in mezelf. Ik wil die kant niet uit de weg gaan. Alleen: als ik er met mensen over wil praten, houden ze meestal liever afstand. Ze willen altijd focussen op wat er wél goed gaat. Terwijl ik zelf graag wil onderzoeken wat er allemaal met mij gebeurt op zo’n moment en waar het vandaan komt.

Ook toen ik in therapie ging, lag de nadruk op: hoe kun je je dag lichter maken? Met fotograaf Hanke Arkenbout, die ik leerde kennen door mijn eerste dichtbundel Wezens, heb ik daar veel gesprekken over gevoerd. Zij ontweek het donkere niet. Ik stuurde haar nieuwe, soms nog onaffe gedichten en mijn ­teksten riepen beelden op bij haar. Zo ontstond het idee om samen een boek te maken, waarin we het duistere niet uit de weg zouden gaan, maar het zouden opzoeken om er iets moois in te vinden.”

Dit artikel is te vinden in Flow 2.

Tekst Chris Muyres Fotografie Hanke Arkenbout