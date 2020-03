De illustraties van Becca Stadtlander

Becca Stadtlander (30) woont in Covington, Kentucky (Verenigde Staten) en is illustrator. Ze vertelt over haar werk.

Wat ben je aan het doen?

“Ik ben een project over Shakespeare voor kinderen aan het afronden. Daarnaast werk ik aan een paar schilderijen voor een expositie die binnenkort van start gaat en ben ik schetsen aan het maken voor een nieuw kinderboek.”

Kun je je stijl omschrijven?

“Ik breng graag veel details, kleur en textuur aan in mijn werk. Eigenlijk heb ik nooit echt nagedacht over mijn tekenstijl. Die ontwikkelde zich heel natuurlijk, en ik voeg steeds kleine dingen toe die ik oppik en inspirerend vind.”

Hoe vind je het om zelfstandig te werken?

“Ik heb een atelier op de tweede verdieping van mijn huis met een mooi uitzicht over de stad. Soms mis ik het hebben van collega’s, maar ik geniet ook van de privacy en rust die het thuiswerken geeft. Gelukkig is mijn beste vriendin ook illustrator. Het is zo fijn om iemand te hebben die goed begrijpt wat je doet. Ik praat veel met haar en laat mijn werk ook regelmatig aan haar zien.”

Wat inspireert je?

“Bijna alles wat ik tegenkom. Meestal zijn het dingen die ik zie als ik verder niets bijzonders doe. Onderweg naar de supermarkt krijg ik vaak de beste ideeën, of als ik in bad zit. Als ik even geen inspiratie heb, pak ik mijn favoriete kunstboeken om doorheen te bladeren. Of ik neem pauze en ga een stukje wandelen.”

Wat betekent je werk voor je?

“Het is een van de belangrijkste dingen in mijn leven en nauw verbonden aan wie ik ben. Bij elk nieuw project of bij elke nieuwe illustratie ben ik erop gebrand om iets heel moois te maken. Soms levert dat stress op en baal ik ervan, maar dat zou me ook gebeuren als ik ander werk had.”

