De illustraties van Mélanie Johnsson

Mélanie Johnsson woont in Engeland en werkt als illustrator. Ze vertelt erover.

Wat ben je aan het doen?

“Ik begon vanochtend al vroeg met tekenen, want dan ben ik op m’n creatiefst. Als ik aan een groot project werk, neem ik daar ruim de tijd voor. Ik hou van experimenteren; er kunnen dan bijzondere, bijna magische dingen gebeuren. Het werk dat ik doe, is een deel van wie ik ben. Ik kan simpelweg niet anders. Ik wil altijd dingen blijven maken, daar word ik gelukkig van.”

Hoe ben je ontwerper geworden?

“Na mijn afstuderen aan de kunstacademie in Parijs reisde ik een jaar de wereld over en deed ik als freelancer kleine opdrachten. Het reizen was echt geweldig, maar ik wilde me ook graag ergens settelen. Ik kreeg een baan in Londen als grafisch ontwerper en zo kon ik wat vaardigheden ontwikkelen die nu nog elke dag van pas komen. In Londen had ik veel vrije tijd, die ik gebruikte om nieuwe dingen te ontdekken, maar ook om mijn illustraties en handlettering te verfijnen. Na een jaar begon ik voor mezelf, dat was de beste stap ooit.”

Is reizen nog steeds belangrijk voor je?

“Ja, het geeft me de kans om andere culturen en landschappen te ontdekken, nieuw eten uit te proberen en mensen te ontmoeten. Het verbreedt mijn horizon en laat me zien dat alles mogelijk is. De wereld is zo mooi en altijd in beweging.”

Lees ook: Upcycling – het nieuwe DIY’en

Welke thema’s zijn belangrijk in je werk?

“Onderwerpen die steeds terugkomen zijn oceanen, dieren, liefde, vrouwen en geestelijke gezondheid. Ik hou van onze planeet en ben steeds weer onder de indruk van alles wat leeft onder het oppervlak van de zee. Verder plaats ik graag berichten op Instagram over mijn gevoelens. Daar maak ik quotes over die ik handletter en deel met mijn volgers. Ik vind het belangrijk om mensen eraan te herinneren dat je niet alleen bent als het gaat om angst, depressie en aan jezelf twijfelen. Door hierover te praten, hoop ik dat er meer begrip voor komt en dat het ieders leven een beetje makkelijker maakt.”

Meer creatieven vertellen over hun werk in Flow 8.

Interview Jeannette Jonker