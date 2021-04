De kleurrijke koekjes van Koekwaus

Haar koekjes zijn minischilderijen die zo mooi zijn dat je ze liever niet op eet. Niké Kieboom van Koekwaus over de kunst van koekjes bakken.

Waarom koekjes?

“Ik heb altijd al een passie voor bakken gehad. Ik begon eerst met het bakken en decoreren van cupcakes. Leuk om te maken, maar ze zijn niet zo lang houdbaar als ze eenmaal af zijn. Ik verloor mijn hobby even uit het oog, maar tijdens de lockdown begon ik weer met bakken en decoreren: dit keer geen cupcakes maar koekjes. Die zijn veel langer houdbaar.”

Wat komt er allemaal aan te pas bij het bakken en decoreren?

“Het begint bij inspiratie zoeken, die ik vaak vind op Instagram of Pinterest. Meestal werk ik vanuit een thema of een specifieke kleurencombinatie. En als ik dat thema eenmaal bepaald heb, moeten de koekjes ook mooi in het doosje kunnen liggen. Dat is een kwestie van passen en meten. Het maken van het koekdeeg is eigenlijk het saaiste stukje, het decoreren het leukst. Met royal icing maak ik kleur voor kleur, laag voor laag, en ieder laagje hard ik uit in een voedseldroogmachine (dan krijg je zo’n mooi, glanzend laagje). In totaal ben ik zo’n drie uur kwijt aan het decoreren van één set koekjes.”

Welke benodigdheden gebruik je voor je koekjes?

“Het zijn simpele suikerkoekjes (boter, witte basterdsuiker, vanillesuiker, ei en bloem). Doordat de koekjes in verhouding veel bloem bevatten, behouden ze goed hun vorm tijdens het bakken. De royal icing is een mix van eiwitten, citroensap en suikerbakkerspoeder. Uitsteekvormpjes koop ik, maar soms heb ik iets in gedachten qua vorm wat niet te koop is. Gelukkig heb ik iemand gevonden die ze voor me kan printen met een 3D-printer. En spuitzakken, daar heb je er nooit genoeg van als koekjesbakker.”

Hobby of werk?

“Voor mij is het puur een hobby. Natuurlijk is het een droom om fulltime koekjes te bakken en te decoreren, maar dat is met het aantal uren dat in het decoreren gaat zitten nu nog niet rendabel.”

Mislukken ze ook weleens?

“Weleens? Toen ik net begon, mislukte de ene na de andere batch! Te dik, te dun, te breekbaar, geen vorm, te hard. Dan is het de kunst om niet op te geven en gewoon door te gaan. Na veel aanpassen en oefenen lukte het eindelijk. Vooral het bepalen van de dikte van de icing was een zoektocht.”

Je gouden tip voor mensen die ook willen starten met kunstige koekjes?

“Kijk vooral veel filmpjes op YouTube. En verder is het een kwestie van doen. Oefenen, oefenen, oefenen.”

Je kunt de koekjes van Koekwaus bekijken op haar Instagram-pagina en je kunt ook een (persoonlijk) setje bestellen via haar Facebookpagina.

Liever kaneelbroodjes? Zo bak je ze.

Interview Bente van de Wouw Fotografie Niké Kieboom