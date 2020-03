De kracht van muziek luisteren

Dat je je stemming kunt versterken of juist verzachten door het luisteren van muziek, heb je vast al eens gemerkt. Maar hoe werkt dat nou precies in je brein? Journalist Fleur Baxmeier gaat op onderzoek uit.

Het is de kracht van muziek die we bijna allemaal dagelijks ervaren. Als we naar muziek luisteren, gebeurt er iets met ons. Na een gestreste dag kan ik bijvoorbeeld heerlijk ontspannen bij een fijne ballad. Volgens wetenschappelijk onderzoek van onder meer neuropsycholoog Erik Scherder komt dat doordat muziek ervoor zorgt dat de aanmaak van stresshormonen wordt geremd.

Muziek maakt dat eenzame mensen zich minder alleen voelen, kan ons tijdelijk slimmer maken en werkt verzachtend op fysieke pijn. Doordat muziek extra activiteit in de prefrontale cortex (het deel van de hersenen dat onder meer de cognitieve en emotionele processen regelt) teweegbrengt, zouden we er zelfs een aardiger, stabieler en positiever persoon door worden.

Het bekendst is muziek als regulator van emoties. Als ik ga stofzuigen, krijg ik van een opzwepend rocknummer extra zin om dat te doen. Een vrolijk zomerdeuntje maakt me nóg vrolijker, op sentimentele nummers kan ik zwelgen en verdrietige nummers werken vaak heel troostend.

Muziek luisteren om je stemming te veranderen

“Onbewust weten we precies wat we moeten kiezen uit onze muziekcollectie om onze stemming te versterken of te verzachten,” zegt filmmaker en producent Pim Giel. Hij maakte onder meer de documentaires Miracles of music en Mind & music. “Als ik aan een script werk en drive nodig heb, moet ik geen langzame ballad opzetten, maar ruige muziek die me opjut.

Er wordt vaak gezegd dat je alleen geconcentreerd kunt werken als je naar rustige muziek luistert, maar dat vind ik onzin. Tijdens een creatief proces kan ik juist enorm ondersteund worden door bijvoorbeeld The Doors. Die heb ik vroeger grijsgedraaid, dus daar zijn allerlei herinneringen aan gekoppeld: mijn eerste date, lekker dansen. Daar word ik blij van, maar ook melancholisch. Dat vind ik niet erg, laat die emoties maar komen, dan komen de ideeën ook vanzelf.”

Giel werkte dertig jaar lang in de zorg, waar hij dagelijks indrukwekkende voorbeelden zag van de heilzame werking van muziek op ons humeur, brein en onze gezondheid. Zoals bij Toos (90), die al jarenlang depressief is, maar wel kan optreden voor een volle zaal. Of baby Merlijn, die op de intensive care neonatologie rustig wordt door de muziek van een harp.

“In mijn documentaires laat ik zien hoe wonderbaarlijk krachtig muziek van invloed is op de psyche,” vertelt Giel. “Zo heb ik voor mijn laatste documentaire Mind & music een paar bandjes gefilmd die bestaan uit psychiatrische patiënten. Ze hebben allemaal hun eigen problemen, maar ze komen daar om met elkaar muziek te maken. En dat doet hen zo goed. Muziek is een verbindende factor, het kanaal om met elkaar te communiceren, hoe verschillend je ook bent.”

Tekst Fleur Baxmeier Fotografie Victrola Record Players/Unsplash.com