De kracht van planten

Als kind wilde journalist Jocelyn de Kwant kruidenvrouwtje worden, maar het liep even anders. Nu krijgt ze een herkansing. Ze besluit een e-course Introduction to herbalism te volgen en verdiept zich in kruiden en planten.

Aan het begin van mijn e-course leer ik hoe ik simpele zonnethee kan maken van kamille, of druppeltjes (tinctuur) met behulp van wodka. Maar ook dat ‘onkruid’ als brandnetel en paardenbloem veel werkende stoffen heeft. Ik leer hoe dat vrolijke gele bloempje waar tuinders soms gek van worden, een bron is van eiwit, magnesium, fosfor, kalium en vitamine C. Ik kijk met nieuwe ogen naar de verwaarloosde perkjes in mijn omgeving. Er staat zo veel waardevols!

Ik ben trouwens niet de enige met een hernieuwde interesse in de helende werking van kruiden en planten. Het ene na het andere mooie boek verschijnt erover, en je kunt op steeds meer plekken kruidenleer studeren. De laatste jaren alleen al heeft de Herbal Academy er vijftigduizend studenten bij gekregen, afkomstig uit de hele wereld.

“Als je je realiseert dat de natuur je op zo’n simpele, dikwijls gratis manier kan helpen bij zo veel verschillende kwalen, is het bijna logisch dat je daar meer van wilt weten,” zegt de Amerikaanse herborist Marlene Adelmann, oprichter van de Herbal Academy. Zelf raakte ze geïnteresseerd toen ze als cateringchef begon te experimenteren met eetbare bloemen. Hoe meer ze erover las, hoe meer ze zich verwonderde over de voedingswaarde en medicinale werking van simpele bloemetjes in het wild.

Lees ook: Meebuigen met een veranderende wereld

Adelmann: “Vanaf het moment dat ik officieel kruidengeneeskunde studeerde, heb ik dagelijks aha-momenten gehad, tot op de dag van vandaag. Als je je gaat verdiepen in de plantenwereld, begin je pas de omvangrijkheid ervan te begrijpen. Als herborist kom je niet alleen dichter bij de natuur, maar ook bij onze voorouders die deze planten in hun dagelijks leven gebruikten. Je realiseert je dat we deel zijn van een groter geheel.”

Ze begon met de Herbal Academy om zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met wat planten kunnen doen: “Het is als het lezen van een goed boek of het zien van een goede film: je gunt iedereen die ervaring. Ik wilde delen wat ik had geleerd, omdat ik niet alleen denk dat je gezondheid er baat bij heeft, maar je hele leven.”

Het complete verhaal vind je in Flow 7.

Ook benieuwd naar de cursus? Bekijk dan eens de website.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com