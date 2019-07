De lol van pech onderweg

Een gids die de weg kwijtraakt, een hotel dat tegenvalt: het is niet altijd makkelijk, maar de humor inzien van tegenvallers op vakantie kan echt je leven verrijken, ontdekte journalist Bernice Nikijuluw. En het levert ook nog eens een goed verhaal op.

Als het je lukt om humor in te zetten, voel je je niet alleen zelf beter, maar kun je ergens een compleet andere draai aan geven. Maar hoe doe je dat? Sociaal psycholoog en hoogleraar Jeffrey Goldstein van de Universiteit Utrecht heeft veel onderzoek gedaan naar de effecten van lachen en beaamt dat humor een effectieve manier is om iets in een ander perspectief te plaatsen. “Je stapt als het ware even uit de werkelijkheid en levert vanaf die positie commentaar, bijna als een recensent op een film.

Humor is een uitstekende coping-strategie, een manier om met een situatie om te gaan. Het reduceert stress, maar inderdaad: als je midden in een stressvolle situatie zit, is het niet altijd makkelijk om het amusante ervan in te zien. Het begint ermee dat je je emoties herkent. Je kunt vervolgens proberen die teneur te keren door een luchtige opmerking te maken. Is het eten een teleurstelling, dan kun je bijvoorbeeld zeggen: ‘Het had altijd erger gekund: dat het eten vies is én dat het regent én dat het hotel vreselijk is.’

Overdrijving werkt meestal goed, daardoor trek je iets in het absurde en wordt het grappig. Humor dient ook een sociaal doel: samen lachen is als samen een glas wijn drinken. Natuurlijk is het toepassen van humor voor de een makkelijker dan voor de ander, maar je kunt je wel trainen om het grappige van alledaagse dingen in te zien. Of je omringt jezelf gewoon met geestige mensen.”

Goldstein voegt toe dat het onverwachte zich bij uitstek leent voor een komische kijk. Een van de technieken van humor is namelijk dat je iemand iets anders voorschotelt dan waar diegene op had gerekend. Een onverwachte tegenslag kan je vakantie dan ook interessanter maken en in elk geval voor een goed verhaal zorgen.

Tekst Bernice Nikijuluw Fotografie Adam Sun/Unsplash.com

