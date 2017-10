De lol van woorden

Je komt ze overal tegen en ze worden massaal gedeeld op social media: korte en positieve gedichtjes die rijmen.

Literatuurwetenschapper Kila van der Starre van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar ‘poëzie buiten het boek’. Veel mensen delen gedichten op social media, schrijven ze op een etalageruit of plakken ze op een elektriciteitskastje. Van der Starre heeft ook een website met database gemaakt waarop je kunt delen waar je straatpoëzie bent tegengekomen, bijvoorbeeld op de gevel van een huis. Er staan nu al meer dan 1600 gedichten in. Je kunt ook zoeken op stad of dichter.

Ook voordat internet bestond, deelden mensen al gedichten met elkaar. Van der Starre: “In de middeleeuwen werden er dichtregels en versjes op gevels en deurposten geschilderd. Sommige mensen borduurden dichtregels – vaak over het geloof – op schoenen of kleding. En we kennen de versjes op tegeltjes.”

Maar dat het delen van gedichten via social media zo makkelijk gaat en zo massaal gebeurt, is wél nieuw. Waarom zijn de versjes nu zo populair? “Het heeft volgens mij te maken met de spanning tussen de gewone woorden en de bijzondere vorm waarin ze zijn opgeschreven,” vertelt Van der Starre. “Je begrijpt de versjes meteen, maar ze verrassen ook doordat de dichters spelen met rijm en ritme en soms een metafoor gebruiken. En door rijm is een gedicht makkelijk te onthouden.”

Tekst Bas Maliepaard