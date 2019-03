Een nieuwe gewoonte kan je het gevoel geven dat je een ander leven leidt. Zoals eens of meer keren per week buiten zwemmen, vroeg in de ochtend.

Dat mensen het zwemmen weer hebben ‘ontdekt’, merkt ook illustrator Kate Pugsley: haar washi tape met duikende, drijvende en zwemmende vrouwen is topfavoriet. “Iedereen is er zo enthousiast over. De print doet ze vast denken aan de zon en de lol van zwemmen in de zee.”

Een set van drie rolletjes washi tape kost $10 en is verkrijgbaar op Katepugsley.com.

Tekst Ellen Nij Bijvank Fotografie Jana Sabeth Schultz/Unsplash.com