De online Gebarentaal-Challenge

Bianca van der Horst is slechthorend en heeft een missie: iedereen in Nederland de basiskennis bijbrengen van gebarentaal.

Dit doet zij met haar online Gebaren-Challenge, zodat communicatie met slechthorende of dove mensen leuker en makkelijker wordt.

Tijdens deze challenge leer je een jaar lang elke week tien gebaren uit de Nederlandse gebarentaal. Bianca: “Veel ouders en hun slechthorende kinderen doen mee, opa’s en oma’s, scholen, bedrijven met een dove collega, maar ook mensen die altijd al gebaren hebben willen leren.”

Gebarentaalweetje

Bianca schrijft op haar website: ‘Het maakt niet uit of je links- of rechtshandig bent. Je kunt alle gebaren met links of met rechts maken. De betekenis blijft gewoon hetzelfde.’

Opgeven voor de Gebarentaal-Challenge?

De volgende ronde (€ 29,95) begint op 1 februari 2021.

Aanmelden kan via de website Gebarenchallenge.nl.

Fotografie Sincerely Media/Unsplash.com