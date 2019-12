De opmars van thee

Na de opmars van kwaliteitskoffie is het nu de beurt aan thee. Als cold brew, in cocktails, bij een kaasproeverij, of gewoon thuis een goede kop thee. Theesommelier Mariëlla Erkens tipt: “Investeer in een osmose waterfilter of gebruik spa reine, dan komen de theeblaadjes optimaal tot hun recht.”

Mariëlla Erkens geeft theetrainingen en -workshops, en adviseert horecagelegenheden bij de samenstelling van hun menu- en theekaarten. Ze bemerkt een steeds grotere gretigheid naar kennis over thee. “Drie jaar geleden was ik al blij als vier man zich aanmeldden voor een cursus,” zegt ze. “Nu zit het altijd vol.” Erkens is een autoriteit op het gebied van tea pairing: het combineren van thee met gerechten. Een groeiende trend, zegt ze, nu mensen steeds vaker voor alcoholvrije dranken kiezen.

“Thee is de beste wijnvervanger bij het eten, omdat smaken er op praktisch dezelfde manier door worden versterkt. Post-gefermenteerde theeën als Pu-erh hebben een aardse toon en passen daarom goed bij paddenstoelen, koolsoorten en bietjes. Zo heeft elke thee z’n eigen kenmerken. Je kunt smaken elkaar laten aanvullen of juist naar een contrast zoeken, maar dan zonder de kater en het inkakmoment na een avondje wijndrinken. Na een diner met thee heb je nog energie om lekker te gaan dansen.” Wat niet wil zeggen dat iedere theesoort bij ieder gerecht past. “Horecaonder­nemers proberen vaak zelf maar wat,” zegt Erkens. “Dat is zo zonde. De hardheid van het water, de zettemperatuur, de kwaliteit van de theeblaadjes: het heeft allemaal invloed op de smaak. Wil je echt iets bijzonders serveren, dan zul je je daarin moeten verdiepen.”

“In Amerika en Australië zijn chique tenten en hippe cafés al heel ver met thee. In Nederland doen ¬verschillende restaurants het best goed, maar er zijn er ook die meeliften op de hype en een paar stappen overslaan. Zo is matcha nu populair omdat daarbij het hele, vermalen theeblad wordt gebruikt, waardoor je alle antioxidanten binnenkrijgt. Goede matcha heeft een zoete én een frisbittere smaak, maar is erg kostbaar. Veel cafés gebruiken goedkoop spul en dat proef je.”

Wie zijn smaak wil ontwikkelen, hoeft volgens Erkens niet meteen peperdure losse thee te kopen. “Begin bij het water,” adviseert ze. “Ons kraanwater is van drinkbare kwaliteit, totdat je het gaat verhitten. Kijk maar eens naar je douchekop. De mineralen en zouten die vrijkomen bij hoge temperaturen verhinderen dat de smaakmoleculen in thee goed kunnen oplossen, behalve de bittere smaken. Met het zakje hengelen maakt het alleen maar erger – daarom gooien we er vaak weer suiker bij. Investeer in een goed osmose waterfilter of gebruik spa reine, dan komt het theeblad optimaal tot z’n recht.”

