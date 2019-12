De opmars van thee

Na de opmars van kwaliteitskoffie is het nu de beurt aan thee. Als cold brew, in cocktails of bij een kaasproeverij: thee is overal.

Afgelopen jaar werd in Nederland voor het eerst het First Flush Theefestival georganiseerd, nadat het FesTEAval al eerder een succes was. Daar kon thee geroken, geproefd en gekocht worden. Het lijkt een kwestie van tijd voordat kwaliteitsthee ook opduikt op ‘gewone’ festivals en de theetruck de vele koffietrucks gaat vergezellen. Maar voorlopig voelt Chantal Greeven zich nog een pionier.

Drie jaar geleden begon ze de TeaLounge, een mobiele theebar waarin ze losse theeën, ice teas, theesmoothies en -cocktails aanbiedt. “Ik was nooit zo’n theeleut,” vertelt ze, “maar ik zat op yoga en daar werden lessen altijd afgesloten met thee. Dat ritueel en de rust die daarbij hoort, vond ik mooi. Thee onthaast. Omdat je moet wachten totdat het op drinktemperatuur is, ga je vanzelf in een lagere versnelling. Dat zette me aan het denken. Ik werkte als stylist op evenementen en zag daar steeds dezelfde soort koffietrucks, waar mensen snel een shotje halen. Thee kreeg nauwelijks aandacht. Het leek me een gat in de markt.”

Dus verdiepte ze zich erin en bouwde een oude caravan om. Daarmee staat ze nu op natuur- en zenfestivals of ze wordt geboekt voor yogaretraites. “Wat evenementen betreft, zit mijn theebar echt nog in de mindfulnesshoek,” zegt Greeven. “Op het housefestival waar ik soms sta, komen mensen vooral om uit te rusten of als ze zich niet lekker voelen.

Ook heb ik een paar keer op foodfestivals gestaan, maar dat publiek heeft haast. Iedereen wil zo veel mogelijk proeven, terwijl ik juist graag zie dat mensen even blijven genieten. Daarom liggen er schapenvellen en comfortabele kussens rond mijn bar, en leg ik uit wat ik serveer. Jasmijntheecake bijvoorbeeld of kaasstengels die zijn gegratineerd met earl grey. Nederlanders zijn wel gewend aan theedrinken, maar niet aan kwaliteitsthee. Het is heel leuk om te zien hoe iemand die vroeg om perzikthee, geniet van de oolong die ik adviseerde.”

Het begint bij water

En voor wat achtergrondinformatie staan steeds meer mensen open, merkt theesommelier Mariëlla Erkens. Ze geeft theetrainingen en -workshops, en adviseert horecagelegenheden bij de samenstelling van hun menu- en theekaarten. “Drie jaar geleden was ik al blij als vier man zich aanmeldden voor een cursus,” zegt ze. “Nu zit het altijd vol.”

Erkens is een autoriteit op het gebied van tea pairing: het combineren van thee met gerechten. Een groeiende trend, zegt ze, nu mensen steeds vaker voor alcoholvrije dranken kiezen. “Thee is de beste wijnvervanger bij het eten, omdat smaken er op praktisch dezelfde manier door worden versterkt. Post-gefermenteerde theeën als Pu-erh hebben een aardse toon en passen daarom goed bij paddenstoelen, koolsoorten en bietjes. Zo heeft elke thee z’n eigen kenmerken. Je kunt smaken elkaar laten aanvullen of juist naar een contrast zoeken, maar dan zonder het inkakmoment en de kater na een avondje wijndrinken. Na een diner met thee heb je nog energie om lekker te gaan dansen.”

