De patronen van Margaret Jeane

Los bij Flow 7 zit een boek vol cadeauvellen, schrijfpapier en vouw-enveloppen, met dessins van Margaret Jeane. Ze vertelt over haar werk.

De Amerikaanse illustrator Margaret Jeane woont en werkt in Chattanooga, Tennessee. De natuur is haar grootste inspiratiebron. “Landschappen of eindeloze bloemencombinaties: ik verken in mijn werk graag allerlei natuurthema’s.” Voor dit patternbook koos ze het thema ‘zomergeluk’. “Of het nu vogels zijn, een mix van fruit of parasols – ik wilde graag het vrije, losse en zonnige van de zomer overbrengen.”