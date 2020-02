De plaatjes van Saskia Heijmans

Illustrator Saskia Heijmans maakt kaarten en posters, en nog veel meer waar ze haar illustraties op drukt.

Een kijker, noemt illustrator Saskia Heijmans zichzelf. “Ik hou erg van wandelen in de natuur. Dingen die ik mooi of interessant vind, sla ik op als een foto in mijn hoofd – mijn brein is een soort Pinterest.” Later komen die beelden eruit als illustratie op bijvoorbeeld een kaart, magneet of tasje dat mee kan naar de markt.

Saskia werkt bijna alleen nog op de iPad. “Mijn atelier heb ik altijd bij me, dus de drempel om even iets te schetsen is laag. Vaak doe ik eerst yogaoefeningen, omdat je wat stram kunt worden van geconcentreerd illustreren.”