De portretten van Sarah

De Amerikaanse kunstenaar Sarah Walsh illustreerde voor het boek Wereldvrouwen vijftig portretten van bijzondere vrouwen. Een interview over dit project en hoe ze te werk is gegaan.

Hoelang duurde het om vijftig verschillende portretten te maken?

“Ik had een strak schema. Het kostte me zes maanden om ze allemaal te tekenen. Ik moest veel onderzoek doen. Gelukkig had de ontwerper van het boek een lay-out gemaakt en bespraken we samen hoe de portretten eruit moesten zien. We wilden vooral het gevoel van de vrouwen laten zien.”

Was het een moeilijke klus?

“Ja, echte mensen schilderen is altijd lastig en deze vrouwen waren ook nog eens heel belangrijk. Ik wilde het graag goed doen en was bang om fouten te maken. Ik werd gek van die onzekerheid. Zo moest ik bijvoorbeeld de kleur van de jurk van koningin Elizabeth veranderen om de blauwe tint die ik had gebruikt, in die tijd niet bestond. Ik bekeek foto’s van de vrouwen op internet, maar daar moest ik het dan ook mee doen. Ik vond het enorm leuk om te doen; al die vrouwen tekenen met kleren in de mooiste kleuren. Mijn stijl is in dit boek wat traditioneler dan normaal, maar ik hou ervan om verschillende dingen te proberen. Dit was echt een uitdaging voor me.”

Welk verhaal maakte veel indruk op je?

“Toen ik de verhalen las aan mijn keukentafel, kon ik sommige gewoon niet geloven. Een aantal vrouwen zijn heel beroemd, maar een aantal waren nieuw voor me. Het verbaasde me vooral hoe fantastisch ze stuk voor stuk waren. Ze overleefden de situatie waar ze in zaten en hadden daarnaast ook nog kracht om anderen te helpen. Zoals Harriet Tubman, die in de negentiende eeuw met gevaar voor eigen leven slaven hielp ontsnappen. Het deed me echt wat toen ik haar tekende, omdat ik dacht aan hoe zij zich gevoeld moest hebben op die momenten. Ik heb haar een vastberaden blik gegeven, maar tegelijkertijd zie je ook iets van angst.”

Illustreer je veel boeken?

“Ja, ik doe dit werk al bijna twintig jaar, dus ik werk inmiddels vrij snel. Dit soort projecten heeft wel een weerslag op mijn lichaam. Daarom ga ik één keer per week naar yoga en ik probeer zo vaak mogelijk te stretchen. Ik ga ook naar een masseur en een chiropractor om het een beetje dragelijk te houden. Vooral yoga heeft me bewuster gemaakt van mijn lichaam en hoe het voelt. Als ik dit soort grote klussen aanneem, houd ik ook vaak pauzes.”