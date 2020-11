De revival van bordspellen

Ze zijn terug van weggeweest: de bordspellen. Waarom vallen we hier steeds vaker op terug, en welke spellen zijn de moeite waard?

Bord- en kaartspellen maken de laatste tijd een revival door, met name onder mensen tussen de 18 en 35 jaar. Dat juist digital natives hier op terugvallen, heeft alles te maken met technologie, menen deskundigen. Als gevolg van de voortdurende informatiestroom, de huidige economische onrust, een arbeidsmarkt die onzeker is en de dreigende klimaatverandering, neemt het verlangen naar eenvoudiger tijden toe.

Zo’n nostalgisch verlangen heeft een functie volgens hoogleraar psychologie Tim Wildschut van de universiteit van Southampton: terugdenken aan fijne dingen van vroeger (ook al bestond je toen nog niet) helpen je om te gaan met veranderingen of lastige dingen; ze geven een gevoel van stabiliteit en continuïteit.

Saamhorigheid

Volgens Valentijn Visch, universitair hoofddocent industrial design aan de TU Delft, vormen bordspelletjes ook een tegenreactie op onze individualistische manier

van leven en werken. “We handelen veel af via de mail, en face-to-facecontact komt steeds minder voor. Voor een bordspel spreek je af, met als doel samen plezier te maken. Dat creëert saamhorigheid.” Bovendien: “Een bordspel heb je zelf in de hand, je hebt alleen dat spel, een dobbelsteen en elkaar nodig. Er is geen derde partij bij betrokken, Google kijkt niet over je schouder mee, je krijgt geen pushberichten.”

top 10 bordspellen

30 seconds Monopoly Yahtzee Rummikub Catan Ticket to ride Risk Mens erger je niet Qwixx Stratego

