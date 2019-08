De slow stedentrip

Vaak lopen we alle bezienswaardigheden af tijdens een stedentrip, maar je kunt er ook voor kiezen om alleen te bekijken wat je écht interesseert. En dan vol aandacht. Zoals journalist Caroline Buijs in Washington D.C. deed tijdens haar slow stedentrip.

Na mijn allereerste keer Parijs, ik was denk ik negentien, kon ik behalve de Eiffeltoren, Centre Pompidou en het Rodin Museum nog een eindeloze lijst ‘bezienswaardigheden’ afvinken. Want wanneer ik op stedentrip ging, dacht ik altijd: nu ik hier toch ben, moet ik er álles uithalen. Zo ging het met elke buitenlandse stad waar ik rondliep: ik propte zo veel mogelijk in één dag en sjeesde van het ene ‘museum dat je gezien moet hebben’ naar de andere ‘kathedraal die op je lijstje niet mag ontbreken’ en at in restaurants ‘waar je écht gegeten moet hebben’.

Maar gedetailleerde herinneringen aan die steden heb ik niet. Alles lijkt te zijn teruggebracht tot één wazige gebeurtenis. Zo kan ik geen schilderijen opnoemen waarvoor ik een tijdje heb staan dromen, laat staan dat ik iets weet over de geschiedenis van zo’n stad, terwijl ik toch zo van geschiedenis hou.

In een TED Talk vertelt reisjournalist Pico Iyer over hoe verkwikkend het kan zijn om het kalm aan te doen in een tijd van versnelling. Iyer: “Ik denk dat velen van ons het gevoel hebben – ik in elk geval – dat we zo’n vijf centimeter van een groot, lawaaierig en druk scherm staan, dat elke seconde verandert. Dat scherm is ons leven. Door één stap achteruit te zetten en dan nog verder achteruit, en dan stil te houden, kunnen we gaan zien wat het scherm voorstelt en het grotere plaatje vatten.” Want, zo zegt hij: “In deze tijd van constante beweging is er niets zo dringend als stilzitten. (…) Een van de mooie dingen aan reizen is dat je altijd stilzitten kunt toevoegen aan de beweging en de commotie van de wereld.”

Inmiddels pak ik een stedentrip anders aan: ik vink geen lijstjes meer af en ik zit vaker stil. Ik weet dat ik toch nooit alles kan zien. Waar het denk ik meer om draait, is jezelf goed kennen en ontdekken wat je écht leuk of interessant vindt en dat als leidraad nemen. Zo maak je van je stedentrip ineens een soort thematische reis. Daarom besluit ik, tijdens drie dagen Washington D.C., dat ik er een slow travel-stedentrip van maak. Liever één museum goed bekijken, dan tien musea half. Liever een paar mooie details opmerken, dan een heel gebouw in me op moeten nemen. En: liever tijd en rust om meer te lezen over de geschiedenis van een stad, gebouw, of schilderij.

Het volledige verhaal vind je in Flow 6.

Tekst en fotografie Caroline Buijs

