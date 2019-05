De verwonderwinkel in Leiden

Terwijl Esther de Jong jarenlang als grafisch vormgever werkte, had ze steeds twee dingen in haar hoofd: voor zichzelf beginnen en haar liefde voor de natuur.

”Ik groeide op in de polder en was altijd veel buiten. Alle vogels en vlinders uit de tuin kende ik bij naam.” Later reisde ze naar natuurgebieden over de hele wereld, en dat inspireerde haar tot de start van haar winkel Wonderful Nature.

Ze verkoopt er moois voor in huis: van veren, vlinders en schelpen tot keramiek, glas en houtwerk. ”Soms vinden mensen een schel of mineraal die een herinnering oproept, bijvoorbeeld aan een fijne vakantie of een verzameling uit de familie.”

Je vindt Wonderful Nature aan de Breestraat 114C in Leiden.

Kijk voor meer informatie op Wonderfulnature.nl

Meer favoriete sites, adressen, apps en boeken vind je in de rubriek Hoofd- & bijzaken in Flow 3.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Wonderful Nature