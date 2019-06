De vrolijke ontwerpen van Jodi Levine

In elke editie van Flow vertellen creatieven waar ze mee bezig zijn. Deze keer is dat ontwerper Jodi Levine (47). In Flow 4 lees je meer over haar werk en leven.

Ben je altijd al een maker geweest?

“Ja, zolang ik me kan herinneren ben ik dingen aan het maken en karton, en papier aan het verzamelen. Mijn ouders moedigden me ook aan, ze stuurden me naar kunstlessen en namen me mee naar musea. Ik studeerde schilderkunst aan de Rhode Island School of Design en vond het geweldig om daar van alles uit te proberen: van metaal en hout bewerken tot het maken van prints.”

Hoe heb je van ontwerpen en maken je beroep gemaakt?

“Ik werd craft-redacteur bij Martha Stewart Living Magazine. Een geweldig avontuur, ik leerde er veel en heb er allerlei functies gehad. Uiteindelijk werd ik chef-redacteur bij Martha Stewart Kids en Baby. Toen ik mijn zoons kreeg, ben ik parttime gaan werken. Samen met mijn vriendin en fotograaf Amy Gropp Forbes maakte ik de boeken Candy aisle crafts en Paper goods projects. Mijn blog gaat – net als de boeken – over projecten die je kunt maken met materialen uit de supermarkt.”

Wat inspireert je?

“Lange tijd waren dat vintage craftboeken en -magazines die ik verzamelde. Nog steeds vind ik deze oude spullen te gek, maar ik doe ook inspiratie op door gewoon om me heen te kijken, in mijn bakken met materialen of in de supermarkt. Zeker als ik even vastloop in mijn werk, besef ik dat de beste inspiratie uit het materiaal zelf komt. Door er gewoon mee te gaan spelen en dingen te maken. Bepaalde opdrachten die ik krijg, bijvoorbeeld van een magazine, kunnen me ook op nieuwe ideeën brengen.”

Het hele interview met Jodi Levine lees je in Flow 4.

Tekst Jeanette Jonker Fotografie Amy Gropp Forbes